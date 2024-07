L’uomo spogliatoio chiama, il Milan non risponde: biennale in Arabia | CM.IT

Le ultime sul futuro di Alessandro Florenzi. Il terzino può fare le valigie, nonostante la sua voglia di Milan continui ad essere tanta

Il calciomercato del Milan è finalmente iniziato con il colpo Alvaro Morata. Le prossime ore saranno quelle delle visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per quattro anni a circa cinque milioni di euro netti a stagione. Un investimento importante per il Diavolo che chiaramente non si fermerà al capitano delle Furie Rosse.

Ora spazio agli altri affari in dirittura d’arrivo, vale a dire quelli di Pavlovic, che ha detto sì al Milan, e di Fofana, che ha sposato il progetto rossonero. Servono chiaramente gli accordi con i rispettivi club, il Salisburgo e il Monaco, ma c’è grande fiducia dalle parti di via Aldo Rossi. Le priorità a Casa Milan sono dunque il difensore mancino e il mediano, ma attenzione poi al possibile acquisto di un nuovo centravanti, con Abraham e Fulkrug che continuano ad essere delle possibilità concrete.

Non va scordata, infine, la possibilità Emerson Royal. La trattativa per il brasiliano è congelata, ma con delle cessioni può riaprirsi. Un chiaro segnale questo che la posizione di Alessandro Florenzi all’interno del Milan è a forte rischio. L’esperto giocatore italiano non rientra più nei piani del Diavolo e ha di fatto la valigia in mano.

Calciomercato Milan, il punto sul futuro di Florenzi

L’ex Roma è uno dei leader della squadra ed è molto apprezzato all’interno dello spogliatoio. Se bastasse la sua volontà continuerebbe a giocare al Milan e a vivere a Milano dove si trova benissimo con la famiglia. Florenzi avrebbe voluto rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 con i rossoneri, ma il club di via Aldo Rossi è di un altro parere.

Oggi, così, il giocatore 33enne si sta guardando attorno ed è in attesa di un progetto convincente che possa permettergli di strappare l’ultimo contratto importante, da 2-3 anni, della sua carriera. Il terzino ha dunque le valigie in mano e come appreso da Calciomercato.it sarebbe stato pronto anche a volare in Arabia Saudita. Una possibilità questa che adesso ha perso quota, con il mancato approdo di Stefano Pioli all’Al-Ittihad, ma che va tenuta comunque in considerazione.

Florenzi sa benissimo che non rientra nei piani futuri del Diavolo, ma finché rimarrà al Milan continuerà a dare il proprio contributo dentro al campo – anche da centrocampista, come è stato provato da Fonseca – e soprattutto fuori, nello spogliatoio. Il futuro del calciatore, che ricordiamo percepisce uno stipendio importante da tre milioni di euro netti, appare davvero segnato.