La vendetta dell’Atletico: Simeone fa arrabbiare il Milan

L’approdo di Alvaro Morata al Milan non è piaciuto per nulla all’Atletico Madrid, che sembra pronto a dei dispetti al DiavoloÂ

L’approdo di Alvaro Morata al Milan è arrivato come un fulmine a ciel sereno per l’Atletico Madrid. I Colchoneros – nonostante le notizie provenienti in maniera insistente dall’Italia – hanno creduto fino alla fine che l’attaccante potesse rimanere nella Capitale, ma così non è stato.

L’attaccante ha dunque comunicato all’Atletico il suo approdo in rossonero solo dopo la finale degli Europei. E’ stato il numero uno dei Colchoneros a spiegare come sono andate le cose, facendo capire che la volontà di Morata fino a qualche giorno prima fosse diversa. Il pressing di Zlatan Ibrahimovic e l’aria pesante che si è respirata attorno al suo nome in Spagna hanno chiaramente contribuito a far scegliere a Morata di ritornare in Italia, una seconda casa per lui. Di vivere a Milano ne sarà felice ovviamente anche la moglie. Non lo sarà , invece, l’Atletico Madrid che adesso dovrà trovare un suo sostituto. In questi giorni così è spuntato il nome di Fullkrug, proprio il centravanti che il Milan ha messo nel mirino per rafforzare ancor di più l’attacco. Un interessamento che sa di dispetto al Diavolo.

Calciomercato Milan, l’Atletico pensa a Pavlovic

Un sospetto che sembra diventare certezza con le ultime news che arrivano dalla Spagna. Il centravanti tedesco, infatti, non è l’unico giocatore in orbita rossonera finito nel mirino dell’Atletico Madrid. E’ Relevo a svelare un interessamento da parte de Colchoneros per Pavlovic.

Un sondaggio viste le difficoltà nell’arrivare a Dávid Hancko. Al momento è dunque questa la situazione, con il Milan che resta nettamente in vantaggio, avendo incassato il sì del difensore. Serve chiaramente chiudere l’affare il prima possibile per evitare aste e giochi al rialzo. Il Diavolo ha un accordo con Pavlovic per 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione per cinque anni ed è ad un passo dall’ottenere il via libera dal Salisburgo per una ventina di milioni di euro. Nei giorni scorsi, ricordiamo, c’è stata un’altra manovra di disturbo da parte dell’Atletico Madrid con l’interessamento per Youssouf Fofana. Ma anche in questo caso il Milan appare tranquillo forte del gradimento del francese, che vuole diventare rossonero. La prossima settimana, come detto, può essere quella giusta per la doppia fumata bianca.