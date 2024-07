Summit notturno e accordo, così la Juventus lo vende subito

Vertice per trovare gli accordi definitivi per la cessione del calciatore: così la Juventus lo vende subito

Dopo aver piazzato il tris di acquisti, la Juventus ha la necessità di vendere prima di piazzare altri colpi in entrata. L’obiettivo principale è noto, Koopmeiners, con l’accordo con il calciatore blindato da tempo e quello con l’Atalanta, che non si muove dalla valutazione di 60 milioni, ancora da trovare.

Versante uscite, invece, i nomi più chiacchierati sono quelli di Federico Chiesa, che non ha fretta di decidere il proprio futuro, e Matias Soulé. Proprio per l’argentino novità potrebbero arrivare dal vertice che potrebbe esserci a breve vista la presenza a Torino del suo agente. Ma oltre ai due attaccanti, c’è un’altra situazione da risolvere il prima possibile in casa bianconera: l’arrivo di Di Gregorio, infatti, è il preludio all’addio di Szczesny.

Il portiere polacco è sul mercato, con Giuntoli che sta cercando di piazzarlo per liberarsi del pesante ingaggio. Su di lui ha messo gli occhi anche il Monza con Galliani che non ha smentito l’interesse, pur confermando le difficoltà dell’operazione: “Szczesny è a metà tra la suggestione e il sogno. Chissà… vedremo se potrà diventare una trattativa. Ha offerte faraoniche dall’Arabia – ha quindi aggiunto -, ma sognare non costa nulla”.

Calciomercato Juventus, si riapre la trattativa tra Szczesny e l’Al Nassr

Per far sì che il sogno del Monza diventi realtà, c’è la necessità – come detto dallo stesso Galliani – che le proposte provenienti dalla Saudi Pro League non diventino accordi.

A tale riguardo, stando a quanto raccontato da ‘sportitalia.it’, non è totalmente saltata la trattativa per l’approdo all’Al Nassr del portiere bianconero. Szczesny potrebbe ancora raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, dopo che il club non è riuscito a prendere un altro portiere ed aver, almeno finora, fallito l’assalto ad Ederson.

Proprio per questo è andato in scena un incontro tra Al Nassr e Juventus per provare a trovare l’intesa totale per il trasferimento di Szczesny in Arabia Saudita. L’accordo con il portiere è stato trovato da tempo, con un ingaggio faraonico proposto al calciatore. I bianconeri, invece, non fanno barricate, anzi si accontenterebbero di un piccolo indennizzo per liberare il 34enne. Il problema è che l’Al Nassr non avrebbe gradito il poco entusiasmo del calciatore e avrebbe per questo riattivato i contatti con Bento. Non resta quindi che aspettare e vedere se la trattativa si trasformerà in un affare fatto. Il Monza resta alla finestra, sperando che arrivi la fumata nera per continuare a cullare il ‘sogno’ di portare Szczesny in biancorosso.