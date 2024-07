Fiorentina, Pongracic per Milenkovic: la staffetta è pronta I CM.IT

La Fiorentina punta su Pongracic per la staffetta con Milenkovic. Le ultime sul difensore croato proveniente dal Lecce

Marin Pongracic è pronto a sostituire Milenkovic, ceduto al Nottingham nei giorni scorsi per circa 12 milioni più 3 di bonus.

Il pressing della Viola partito 48 ore fa ha infatti avuto effetto e già oggi potrebbero esserci le firme per il trasferimento del croato alla corte di Palladino. Come è noto, l’ex Wolfsburg aveva un accordo con il Rennes e lo stesso club francese aveva definito tutto con il Lecce, firmando i contratti. Ma il blitz della Viola si è rivelato convincente e soprattutto decisivo: le cifre, poi, sono più o meno le stesse garantite dal Rennes: ovvero 14 milioni per il cartellino e un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione per il calciatore.