DIRETTA Champions League, Barcellona-Inter 0-2 | Raddoppio di Dumfries! LIVE

Il giorno della sfida tanto attesa, valida per l’andata della semifinale della Champions League, è finalmente arrivato

Risolto il problema del blackout elettrico che ha bloccato la Spagna per quasi un giorno, adesso è il tempo di scendere in campo per la sfida che vale l’andata della semifinale dell’edizione 2024/2025 della Champions League.

Il Barcellona padrone di casa, guidato in panchina da Hans-Dieter Flick, è reduce dall’importantissima vittoria ottenuta nella finale della Coppa del Re contro i rivali storici del Real Madrid di Carlo Ancelotti: decisiva la rete di Jules Kounde al minuto 116 dei tempi supplementari. Nella Liga, i blaugrana sono in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio proprio sulle ‘merengue’. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi vivono un momento decisamente complicato: tre sconfitte consecutive tra campionato di Serie A e Coppa Italia, eliminazione in semifinale della coppa Nazionale e vetta della classifica persa dopo la vittoria del Napoli del grande ex Antonio Conte contro il Torino nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Barcellona.

FORMAZIONI UFFICIALI BARCELLONA-INTER

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)

RITORNO SEMIFINALE



Inter-Barcellona, 6 maggio ore 21