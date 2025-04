Marotta lo scippa al Barcellona: scelta fatta per il grande colpo

I nerazzurri piazzano il colpo dal Barcellona: ecco la scelta fatta per migliorare la rosa degli attuali campioni d’Italia

Sono state giornate complicate per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono reduci da tre sconfitte consecutive che hanno reso difficile la stagione.

La doppia sconfitta in Serie A, contro Bologna e Roma, ha permesso al Napoli di prendere il largo, portandosi a +3. Ora la conquista dello Scudetto si è resa difficile, ma non impossibile come la Coppa Italia. All’eliminazione per mano del Milan non si può più porre rimedio.

Da giorni, però, le attenzioni dei tifosi dell’Inter sono rivolte alla doppia sfida di Champions League contro il Barcellona. Una doppia sfida che potrebbe permettere alla squadra di Simone Inzaghi di scrivere una pagina importante di storia. A fine stagione, poi, ovviamente, si faranno i conti, ma queste settimane hanno fatto capire un po’ a tutti che l’Inter ha bisogno di rinforzi per essere davvero competitiva in tutte le competizioni.

Beppe Marotta e il suo gruppo di lavoro sta così lavorando per cercare i calciatori giusti che possano migliorare la rosa. Oaktree ha da tempo indicato la via: non si punterà più su parametri zero che hanno superato i 30 anni, ma si guarderà soprattutto ai giovani che possono veder crescere il proprio valore, ma allo stesso tempo non sono esclusi colpi di giocatori che portano esperienza.

Colpo in casa Barcellona: la scelta per l’Inter

Guardare in casa del Barcellona può certamente essere un’idea. Così agli utenti X di Calciomercato.it – attraverso un sondaggio – la redazione ha chiesto quale calciatore dei catalani servirebbe ai nerazzurri in vista della prossima stagione.

Ben il 43,5% dei votanti ha dunque scelto la soluzione de Jong. Il centrocampista olandese, che il prossimo 12 maggio compirà 28 anni, ha ampiamente battuto la concorrenza. Sul secondo gradino del podio si è piazzato Ferran Torre, con il 30,5% delle preferenze. Non convincono, invece, né Araujo né Ansu Fati: entrambi i calciatori del Barcellona si sono fermati al 13%.

In passato l’ex calciatore dell’Ajax è stato più volte accostato a squadre italiane: tra queste c’era anche l’Inter, ma de Jong è stato più vicino a vestire la maglia della Juventus. Il centrocampista ha collezionato fin qui 39 presenze per circa 2mila minuti giocati. Il contratto in scadenza nel 2026 lo rende un affare certamente possibile.