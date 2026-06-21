Risultati partite Mondiali 2026: le classifiche aggiornate di tutti i gironi

Saranno in tutto 104 le partite dei Mondiali 2026. Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si giocherà di fatto ogni giorno. Eccovi una guida per restare aggiornati su risultati e classifiche della fase a gironi

Sarà un Mondiale di calcio inedito quello del 2026. Quarantotto nazionali partecipanti, tre paesi ospitanti (Usa, Canada e Messico), una fase a eliminazione diretta più ampia e nuove regole da applicare in campo. Sono questi in estrema sintesi alcuni degli aspetti che renderanno unico l’evento calcistico più atteso dell’anno.

Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si disputeranno in tutto 104 partite. Una programmazione alquanto ampia alla quale potremmo assistere, in Italia, ad orari in parte non agevoli. Escluse i match che vedremo in prima serata non sono poche infatti le partite che si giocheranno a notte fonda o all’alba con il rischio di non restare sempre aggiornati su risultati e classifiche.

Di seguito troverete il calendario delle partite della prima fase suddivise per girone con l’orario e le graduatorie aggiornate. La fase a gruppi durerà dall’11 giugno, giorno della partita di apertura tra Messico e Sudafrica, e l’alba di domenica 28 quando saranno Algeria-Austria e Argentina-Giordania a chiudere il programma.

Girone A: Messico; Repubblica Ceca; Corea del Sud; Sudafrica

Prima giornata

Messico-Sudafrica: 2-0

[8’Quinones; 67′ Jimenez]

Corea del Sud – Repubblica Ceca: 2-1

[59′ Kreijci (RC); 67′ Hwang in-Beom (C); 80′ Oh Hyeon-Gyu (C)]

Seconda giornata

Sudafrica-Repubblica Ceca: 1-1

[6′ Sadilek (RC); 83′ Mokoena rig (SA)]

Messico-Corea del Sud: 1-0

[50′ Romo]

Terza giornata (Giovedì 25 giugno)

Messico-Repubblica Ceca (ore 3)

Sudafrica-Corea del Sud (ore 3)

Classifica Girone A

Messico 6

Corea del Sud 3

Repubblica Ceca 1

Sudafrica 1

Girone B: Canada; Svizzera; Bosnia; Qatar

Prima giornata

Canada – Bosnia: 1-1

[21′ Lukic (B); 78′ Larin (C)]

Svizzera-Qatar: 1-1

[ 17′ rig. Embolo (S); 90+4′ Khoukhi (Q)]

Seconda giornata

Svizzera-Bosnia: 4-1

[74′ Manzambi (S); 84′ Vargas (S); 90′ Manzambi (S); 90+3 Mahmic (B); 90+7′ Xhaka rig. (S)]

Canada-Qatar: 6-0

[16′ Larin; 29′; 45+3′ David; 64′ Saliba; 75′ aut Al Mannai; 90+2 David]

Terza giornata (Mercoledì 24 giugno)

Svizzera-Canada (ore 21)

Bosnia-Qatar (ore 21)

Classifica Girone B

Canada 4 (+6)

Svizzera 4 (+3)

Bosnia 1

Qatar 1

Girone C: Brasile; Marocco; Scozia; Haiti

Prima giornata

Brasile-Marocco: 1-1

[21′ Saibari (M); 32′ Vinicius (B)

Scozia-Haiti: 1-0

[28′ McGinn]

Seconda giornata

Scozia-Marocco: 0-1

[1′ Saibari]

Brasile-Haiti: 3-0

[23′, 36′ Cunha; 45+3 Vinicius]

Terza giornata (Giovedì 25 giugno)

Marocco-Haiti (ore 24)

Brasile-Scozia (ore 24)

Classifica Girone C

Brasile 4 (+3)

Marocco 4 (+1)

Scozia 3

Haiti 0

Girone D: USA; Turchia; Paraguay; Australia

Prima giornata

Usa-Paraguay: 4-1

[7′ Bobadilla aut (U); 31′, 45+5 Balogun (U); 73′ Mauricio (P); 90+8′ Reyna (U)]

Turchia-Australia: 0-2

[27′ Irakunda; 75′ Metcalfe]

Seconda giornata

USA-Australia: 2-0

[11′ aut. Burgess; 43′ Freeman]

Turchia-Paraguay: 0-1

[2′ Galarza]

Terza giornata (Venerdì 26 giugno)

Turchia-Usa (ore 4)

Australia-Paraguay (ore 4)

Classifica Girone D

USA 6

Australia 3 (0)

Paraguay 3 (-2)

Turchia 0

Girone E: Germania; Costa d’Avorio; Ecuador; Curaçao

Prima giornata

Germania-Curaçao: 7-1

[6′ Nmecha (G); 21′ Comenencia (C); 38′ Schlotterbeck (G); 45+5′ Havertz rig. (G); 47′ Musiala (G); 68′ Brown (G); 78’Undav (G); 88′ Havertz (G)]

Costa d’Avorio-Ecuador: 1-0

[90′ Diallo]

Seconda giornata

Germania-Costa d’Avorio: 2-1

[30′ Kessie (CDA); 69′, 90+3 Undav (G)]

Domenica 21 giugno: Ecuador-Curaçao (ore 2)

Terza giornata (Giovedì 25 giugno)

Germania-Ecuador (ore 22

Costa D’Avorio-Curaçao (ore 22)

Classifica Girone E

Germania 6

Costa d’Avorio 3

Ecuador 0

Curaçao 0

Girone F: Olanda; Giappone; Svezia; Tunisia

Prima giornata

Olanda-Giappone: 2-2

[51′ Van Dijk (O); 57′ Nakamura (G); 64′ Summerville (O); 88′ Kamada (G)]

Svezia-Tunisia: 5-1

[ 7′ Ayari (S); 30′ Isak (S); 43′ Rekik (T); 59′ Gyokeres (S); 84′ Svanberg (S); 90+6′ Ayari (S)]

Seconda giornata

Olanda-Svezia: 5-1

[5′,17′ Brobbey (O); 47′, 54′ Gakpo (O); 59′ Elanga (S); 89′ Summerville (O)]

Domenica 21 giugno: Tunisia-Giappone (ore 6)

Terza giornata (Venerdì 26 giugno)

Giappone-Svezia (ore 1

Olanda-Tunisia (ore 1)

Classifica Girone F

Olanda 4

Svezia 3

Giappone 1

Tunisia 0

Girone G: Belgio; Iran; Egitto; Nuova Zelanda

Prima giornata

Belgio-Egitto: 1-1

[20′ Ashour (E); 66′ Hany aut. (B)]

Iran-Nuova Zelanda: 2-2

[7′ Just (NZ); 32′ Rezaeian (I); 54′ Just (NZ); 64′ Mohebi (I)]

Seconda giornata

Domenica 21 giugno: Belgio-Iran (ore 21)

Lunedì 22 giugno: Egitto-Nuova Zelanda (ore 3)

Terza giornata (Sabato 27 giugno)

Iran-Egitto (ore 5)

Belgio-Nuova Zelanda (ore 5)

Classifica Girone G

Belgio 1

Egitto 1

Iran 1

Nuova Zelanda 1

Girone H: Spagna; Uruguay; Arabia Saudita; Capo Verde

Prima giornata

Spagna-Capo Verde: 0-0

Arabia Saudita-Uruguay: 1-1

[41′ Al Amri (A); 80′ Araujo (U)]

Seconda giornata

Domenica 21 giugno: Spagna-Arabia Saudita (ore 18)

Lunedì 22 giugno: Uruguay-Capo Verde (ore 24)

Terza giornata (Sabato 27 giugno)

Uruguay-Spagna (ore 2)

Arabia Saudita-Capo Verde (ore 2)

Classifica Girone H

Spagna 1

Capo Verde 1

Uruguay 1

Arabia Saudita 1

Girone I: Francia; Norvegia; Senegal; Iraq

Prima giornata

Francia-Senegal: 3-1

[66′ Mbappé (F); 82′ Barcola (F); 90+5 Mbaye (S); 90+6 Mbappé (F)]

Norvegia-Iraq: 4-1

[29′ Haaland (N); 39′ Hussein (I); 43′ Haaland (N); 76′ Ostigard (N); 90+6 Hussein aut (N)]

Seconda giornata

Lunedì 22 giugno: Francia-Iraq (ore 23)

Martedì 23 giugno: Norvegia-Senegal (ore 2)

Terza giornata (Venerdì 26 giugno)

Norvegia-Francia (ore 21

Iraq-Senegal (ore 21)

Classifica Gruppo I

Francia 3

Norvegia 3

Iraq 0

Senegal 0

Girone J: Argentina; Austria; Algeria; Giordania

Prima giornata

Argentina-Algeria: 3-0

[17; 60′; 76′ Messi]

Austria-Giordania: 3-1

[21′ Schmid (A); 50′ Olwan (G); 76′ Al Arab aut. (N); 90+12 Arnautovic rig. (A)]

Seconda giornata

Lunedì 22 giugno: Argentina-Austria (ore 19)

Martedì 23 giugno: Giordania-Algeria (ore 5)

Terza giornata (Domenica 28 giugno)

Argentina-Giordania (ore 4)

Austria-Algeria (ore 4)

Classifica Girone J

Argentina 3

Austria 3

Algeria 0

Giordania 0

Girone K: Portogallo; Colombia; Uzbekistan; RD Congo

Prima giornata

Portogallo- RD Congo: 1-1

[6′ J. Neves (P); 45+5′ Wissa (RDC)]

Colombia-Uzbekistan: 3-1

[40′ Munoz (C); 60′ Fayzullaev (U); 65′ Diaz (C); 90+8′ Campaz (C)]

Seconda giornata

Martedì 23 giugno: Portogallo-Uzbekistan (ore 19)

Mercoledì 24 giugno: Colombia- RD Congo (ore 4)

Terza giornata (Domenica 28 giugno)

Portogallo-Colombia (ore 1.30)

Uzbekistan-RD Congo (ore 1.30)

Classifica Girone K

Colombia 3

Portogallo 1

RD Congo 1

Uzbekistan 0

Girone K: Inghilterra; Croazia; Ghana; Panama

Prima giornata

Inghilterra-Croazia: 4-2

[12′ Kane rig. (I); 36′ Baturina (C); 42′ Kane (I); 45+4 Musa (C); 47′ Bellingham (I); 85′ Rashford (I)]

Panama-Ghana: 0-1

[90+5′ Yirenkyi]

Seconda giornata

Martedì 23 giugno: Inghilterra-Ghana (ore 22)

Mercoledì 24 giugno: Croazia-Panama (ore 1)

Terza giornata (sabato 27 giugno)

Inghilterra-Panama (ore 23)

Croazia-Ghana (ore 23)

Classifica Girone K

Inghilterra 3

Ghana 3

Croazia 0

Panama 0

Dalla fase a gironi si qualificheranno 32 nazionali ai sedicesimi di finale. Passano le prime due di ogni gruppo e le 8 migliori terze. Dai sedicesimi si definirà il tabellone a eliminazione diretta fino alla finale del 19 luglio.