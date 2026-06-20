Tonali sempre più vicino al Tottenham, De Zerbi accontentato

Appena arrivato sulla panchina del Tottenham Roberto De Zerbi ha chiesto l’acquisto di Sandro Tonali alla dirigenza del Tottenham e sembra essere vicino dall’essere accontentato.

Stando a quanto scritto da The Athletic, il Newcastle vorrebbe circa 100 milioni di euro per il proprio centrocampista con gli Spurs che sarebbero giunti a mettere sul piatto una somma tra gli 85 e i 90 milioni di euro. Possibile che, con l’inserimento di qualche bonus, l’affare possa andare in porto e De Zerbi possa essere accontentato.

Si allontana, quindi, il ritorno del centrocampista in Serie A con la Juventus che a lungo ha sognato il ritorno del centrocampista centrale nel nostro campionato, prendendo più volte informazioni con i Magpies.