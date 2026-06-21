Highlights Germania-Costa d’Avorio: i gol e la sintesi della partita (Video)

Germania e Costa d’Avorio si sono affrontate nel primo match della seconda giornata del Gruppo E. Non sono di certo mancate le emozioni a Toronto

C’è in palio la leadership del girone E dei Mondiali nel match tra Germania e Costa d’Avorio, entrambe vittoriose al debutto con Curaçao ed Ecuador.

Il c.t. Fae opera qualche cambio nella formazione iniziale degli Elefanti rispetto a quella vista all’esordio. Diallo e Bony cominciano dal primo minuto alla stregua di Kossounou e Inao Oulai. Nagelsmann, invece, conferma in blocco l’undici titolare che ha cominciato con Curaçao. E’ proprio dei tedeschi la prima occasione del match con Havertz che impegna Fofana con un colpo di testa. Ci provano anche Musiala e Nmecha prima del gol annullato a Pavlovic che commette fallo sul portiere ivoriano prima della deviazione in rete di testa.

La Costa d’Avorio si difende senza eccessivi affanni e passa in vantaggio dopo il cooling break. Si accende Diomande e sono guai per Kimmich. L’attaccante ivoriano accelera sulla sinistra e serve Diallo che impegna Neuer. Sulla respinta, la palla arriva a Kessie, lesto a mandarlo in rete. Lo 0-1 dà fiducia alla Costa d’Avorio. Ci prova subito Bonny ma Neuer para. La Germania attacca ma crea l’unico vero pericolo nella fase finale del primo tempo con un tiro di punta di Wirtz sventato da Fofana.

Germania-Costa d’Avorio, il secondo tempo

Costa d’Avorio pericolosa a inizio ripresa. Al 51′, la conclusione di prima intenzione di Oulai finisce di poco alta sulla traversa. Al 60′, Nagelsmann dà una scossa ai suoi con l’ingresso in campo di Amiri, Leweling e Undav al posto di Sane, Musiala e Pavlovic. Le mosse del c.t. tedesco vengono ripagate al 68′ quando sul cross di Amiri, proprio Undav si inserisce tra i difensori ivoriani e conclude al volo a rete da distanza ravvicinata. E’ il gol dell’1-1 che sa di liberazione per i tifosi prima del secondo cooling break.

Dopo il gol di Undav, la partita cala di intensità e le due squadre proseguono la partita in un sostanziale equilibrio. All’80’, la Costa d’Avorio perde Singo. L’esterno ex Torino si infortuna al flessore ed esce dolorante. La sua disperazione in panchina non lascia presagire nulla di buono.

All’87’, gli Elefanti falliscono un’opportunità clamorosa. Pepe si invola sulla fascia destra e serve l’altro nuovo entrato Adingra che, solo in area, fallisce lo stop e non conclude da posizione favorevolissima. Sul ribaltamento di fronte, è la Germania a sfiorare il raddoppio con Brown che costringe Fofana a un intervento miracoloso per respingere la palla diretta all’angolino. Al 90′, il portiere ivoriano viene graziato da Amiri che, nei pressi del dischetto dell’area di rigore, conclude troppo centralmente.

E’ il preludio al gol della vittoria della Germania che arriva al 93‘. Lo segna di nuovo Undav. La retroguardia ivoriana si fa sorprendere su un passaggio filtrante diretto all’attaccante tedesco che, solo davanti a Fofana, lo batte di prima intenzione. Dopo sette minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro Benitez sancisce la vittoria per 2-1 della Germania che si qualifica ai sedicesimi.

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Nagelsmann ha già migliorato il risultato dei suoi precedessori che, in Russia e in Qatar, si fermarono alla fase a gironi. Per la Costa d’Avorio, ora attesa da Curaçao, la qualificazione resta ampiamente alla portata.