Juventus, novità in porta: arriva il comunicato ufficiale

La Juve ha ufficializzato un’operazione di mercato tra i pali nelle ultime ore: tutti i dettagli

La Juventus ha accolto Carnevali come nuovo Ceo e pianifica le strategie per rinforzare la squadra di Spalletti in vista della prossima stagione.

Rosa da rinforzare un po’ in tutti i ruoli, specialmente tra i pali dopo la bocciatura per Di Gregorio. Il portiere milanese è in uscita e la Juve punta a monetizzare (circa 15 milioni di euro) dal suo addio. Il ‘Dibu’ Martinez resta il preferito di Spalletti per rimpiazzare Di Gregorio, ma viste le difficoltà nel trovare un accordo con l’Aston Villa sono vive anche le piste Vicario, De Gea e la novità Suzuki.

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Perin invece potrebbe restare come vice e rinnovare il contratto, con Pinsoglio riconfermato per ricoprire la casella di terzo portiere.

Lato giovani, invece, il baby Giovanni Daffara andrà nuovamente in prestito per completare il percorso di crescita. Il classe 2004 è stato grande protagonista tra i pali dell’Avellino, con la Juve che ha ufficializzato il contratoriscatto nelle scorse ore. I campani avevano esercitato il diritto di riscatto per 500 mila euro, con il club bianconero che successivamente ha controriscattato il cartellino del giovane portiere per 1 milione.

“Dopo l’ottima stagione disputata in prestito ad Avellino in Serie B, la Juventus ha deciso di esercitare il diritto di contro opzione per Giovanni Daffara”, si legge nel comunicato della ‘Vecchia Signora’. Il 21enne estremo difensore piace a diverse squadre, specialmente al Parma che è a caccia di un portiere vista la probabile partenza di Suzuki.