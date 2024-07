Fiorentina, Milenkovic ai saluti: sprint per Valentini e non solo

Fiorentina, si avvicina la cessione di Milenkovic: i viola pensano a come rimpiazzarlo, gli sviluppi per Valentini e altri nomi

Nelle ultime sette stagioni, la Fiorentina ha potuto contare sul rendimento a livelli molto alti di Nikola Milenkovic, diventato una sicurezza nel reparto difensivo. Ma le strade tra i viola e il serbo potrebbero presto separarsi, obbligando quindi il club a trovare un giocatore che possa degnamente sostituirlo nello scacchiere di Raffaele Palladino.

Milenkovic in particolare si avvicina al passaggio al Nottingham Forrest, che potrebbe chiudere presto con il club toscano sulla base di un accordo tra i 13 e i 14 milioni di euro per il costo del suo cartellino. Nel momento in cui dovesse effettivamente fare i bagagli verso la Premier League, occorrerà un erede all’altezza e forse anche più di un colpo nel reparto per sopperire alla perdita di un giocatore da 262 presenze totali.

La Fiorentina potrebbe innanzitutto cercare di anticipare l’arrivo di Valentini dal Boca Juniors, attualmente previsto per il mese di gennaio. Ci sono altre piste che nel frattempo i viola stanno seguendo. Come quella del possibile ritorno in Italia di Sutalo dall’Ajax, il forcing per Vitik dallo Sparta Praga oppure un innesto di maggiore esperienza come Nehaus dal Borussia Monchengladbach. Tutte opzioni a cifre verosimilmente piuttosto contenute, entro i 15 milioni di euro, per reinvestire subito l’incasso della cessione di Milenkovic. Il nome che sembra aver scalato la classifica delle preferenze, però, pare quello del capoverdiano Logan Costa, classe 2001, reduce da un’ottima annata in Ligue 1 con il Tolosa.