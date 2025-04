Nessuna speranza per l’Inter, situazione compromessa. Juve, che cosa hai combinato?

Ancora tutto in ballo per quanto riguarda i destini delle squadre del campionato di Serie A, quando mancano quattro giornate alla fine della stagione

Napoli in testa alla classifica, Inter all’inseguimento mentre sei squadre si contendono gli ultimi due posti validi per l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League. E non è tutto.

Anche la lotta per non retrocedere è incandescente: mentre il Monza di Alessandro Nesta e Adriano Galliani attendono la matematica che certificherà la retrocessione nel campionato di Serie B, Venezia, Empoli e Lecce cercano punti importanti per la salvezza. Più distanti il Verona di Paolo Zanetti e il Parma di Cristian Chivu. Dunque, tutto ancora in ballo quando mancano solo quattro giornate alla fine della stagione 2024/2025 di Serie A, un campionato decisamente combattuto e accattivante. Ma c’è chi ha già emesso i propri decisivi verdetti.

Abbiamo, infatti, chiesto a ChatGPT, piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale, di stilare la classifica finale sulla base delle ultime indicazioni che le squadre hanno dato sul campo. E alcuni risultati sono davvero sorprendenti. Partiamo dalla fine, con le tre squadre che, secondo l’IA, saranno retrocesse dopo il trentottesimo turno: oltre al Monza, condannate anche il Venezia di Eusebio Di Francesco e l’Empoli di Roberto D’Aversa. Salvo, per due soli punti, il Lecce di Marco Giampaolo: dunque, nulla cambierebbe rispetto alle posizioni che occupano attualmente Risalendo la graduatoria, arriviamo alle posizioni che contano per l’Europa.

Inzaghi perde un altro Scudetto: festeggia il Napoli di Antonio Conte

In Conference League la Roma di mister Claudio Ranieri, che già allo stato attuale occupa quella posizione, mentre crollerebbe la Lazio di Marco Baroni, superata anche dalla Fiorentina di Raffaele Palladino al settimo posto: biancocelesti che, così, sarebbero fuori da qualsiasi competizione europea. Quinto posto, ed Europa League, per il Bologna di Vincenzo Italiano, mentre la Juventus di Igor Tudor e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini conquisterebbero la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club. Last but not least, lo Scudetto 2024/2025 andrebbe al Napoli di Antonio Conte che, con tre lunghezze di vantaggio (proprio come la distanza attuale), terrebbe l’Inter di Simone Inzaghi al secondo posto. Una classifica che rispecchia, in gran parte, l’andamento attuale: vedremo se a fine stagione l’intelligenza artificiale avrà avuto torto o ragione.

🏆 Previsione Classifica Finale Serie A 2024/2025

1 Napoli 86 (+12)

2 Inter 83 (+12)

3 Atalanta 76 (+11)

4 Juventus 74 (+12)

5 Bologna 72 (+11)

6 Roma 70 (+10)

7 Fiorentina 68 (+9)

8 Lazio 67 (+7)

9 Milan 64 (+10)

10 Torino 49 (+6)

11 Como 48 (+6)

12 Udinese 47 (+6)

13 Genoa 45 (+6)

14 Cagliari 42 (+9)

15 Verona 38 (+6)

16 Parma 37 (+5)

17 Lecce 31 (+4)

18 Empoli 29 (+4)

19 Venezia 28 (+3)

20 Monza 18 (+3)