Blitz Milan, colpo a costo zero e Inter ko

Ritorno di fiamma per il Milan. Il club rossonero è pronto a beffare l’Inter e il Napoli di Antonio Conte per il giocatore

Dopo Alvaro Morata, il Milan è pronto a mettere le mani su un altro calciatore. Il Diavolo adesso è intenzionato a rafforzare il reparto difensivo, con un centrale mancino, e un centrocampista, che possa dare equilibrio alla squadra.

I nomi cerchiati in rosso, come abbiamo scritto in questi ultimi giorni, sono quelli di Pavlovic, che ha detto sì al Milan, per uno stipendio da 1,6-1,8 milioni di euro netti a stagione, e Youssouf Fofana, che è pronto a sposare il progetto rossonero. Per entrambi, però, va trovato l’accordo con le rispettive squadre, il Salisburgo e il Monaco. Per il difensore gli austriaci vorrebbero sui 25 milioni di euro; per il francese, i monegaschi, invece, ne chiederebbe una trentina.

Il Diavolo, chiaramente, sta valutando anche le alternative e nelle ultime ore è tornato di moda per la difesa il profilo di Mario Hermoso. E’ un’opportunità di mercato essendo libero dopo l’avventura con l’Atletico Madrid. Sul giocatore si registra da tempo l’interesse anche di Inter e Napoli, ma il Diavolo oggi ha chiesto informazioni su di lui e ci sta pensando seriamente. Il blitz in Spagna per Alvaro Morata, dunque, ha riaperto una pista non certo nuova, che risale alla Primavera.

Calciomercato Milan, arriva un mancino: il punto sulla difesa

Hermoso è chiaramente considerato un’alternativa a Pavlovic, ma come detto c’è parecchia concorrenza. Il centrale spagnolo piace tanto al Napoli ed Antonio Conte. Piace anche a Marotta e Ausilio, ma Oaktree non è molto convinta di puntare su un giocatore, che lo scorso 18 giugno ha compiuto 29 anni.

Tornano al Milan, oggi i rossoneri stanno pensando di aggiungere in rosa un centrale mancino ed Hermoso e Pavlovic rappresentano due piste davvero credibili. Ma ne arriverà solo uno, con il Diavolo che non ha alcuna intenzione di rivoluzionare il reparto arretrato. Paulo Fonseca continuerà a lavorare con Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Malick Thiaw, oltre chiaramente con Pierre Kalulu, che può giocare anche sulla destra. Al momento non ci sono trattative in corso per eventuali cessioni, ma attenzione chiaramente alla situazione legata al centrale tedesco, finito nel mirino del Newcastle. I Magpies, che vogliono acquistare un nuovo difensore, non hanno però presentato un’offerta ufficiale. Servono sui 35 milioni di euro.