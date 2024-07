Affare improvviso in Premier: Giuntoli chiude a 25 milioni

Possibile svolta a breve in uscita per il calciomercato Juventus. Giuntoli prepara il tesoretto per Koopmeiners, le ultime

Sul calciomercato la Juventus è molto attiva anche per quanto riguarda le cessioni. L’obiettivo di Giuntoli è raggranellare un bel gruzzoletto in modo da ripresentarsi in casa Atalanta con un’offerta più convincente per Teun Koopmeiners. La prima da 45 milioni bonus inclusi è stata respinta.

Da tempo i bianconeri hanno un accordo totale con il tuttocampista olandese, il grande desiderio anche dello stesso Thiago Motta il quale verrà presentato a stampa e tifosi giovedì alle 14 all’Allianz Stadium. Ma per provare a chiudere l’operazione, la Juve è chiamata a fare cassa. Tra i giocatori in uscita, al di là di Szczesny, il più ‘illustre’ è senza dubbio Federico Chiesa.

Sono state e saranno settimane di incontri per il figlio d’arte. Stando alle ultime informazioni di Calciomercato.it, la Roma rimane in cima ai pensieri del classe ’97, tuttavia il club giallorosso è disposto ad acquistarlo soltanto a condizioni favorevoli, non certo ad una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Nel frattempo è piombato su Soule, altro bianconero in uscita.

Tornando a Chiesa, ci risulta che alcuni intermediari ragionino finanche sulla possibilità di un suo passaggio al Napoli: mister Conte lo stima molto e spinge per il suo acquisto, mentre il DS Giovanni Manna sembra meno convinto da questa operazione.

Juventus, tre club di Premier interessati a Chiesa: le ultime

Va detto, però, che secondo altre fonti Chiesa preferirebbe trasferirsi all’estero, considerando come un passo indietro l’eventuale approdo alla Roma oppure al Napoli. L’ambizione massima sarebbe il Bayern Monaco, col quale il suo agente Fali Ramadani è in eccellenti rapporti. Al momento, però, la pista bavarese appare piuttosto fredda per il 26enne nato a Genova.

Tiepida, ma può diventare calda a breve invece quella che lo condurrebbe in Premier League. Chiesa conosce benissimo la lingua inglese, di conseguenza non avrebbe alcun problema di ambientamento. Secondo le indiscrezioni di ‘HITC’, almeno tre club d’Inghilterra sono interessati al cartellino – valutato sui 20/25 milioni – del numero 7 bianconero: ovvero Chelsea, Newcastle e Tottenham.

Attorno a quest’ultimo gravita ancora Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus e colui il quale portò Chiesa a Torino strappandolo alla Fiorentina. Tutte e tre le inglesi non avrebbero problemi a soddisfare le richieste juventine e quelle del calciatore.