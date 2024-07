Juventus, altro affare con la Fiorentina: “Non ha personalità, lo venderei”

Non solo giocatori in entrata per la Juventus di Motta e Giuntoli: ecco uno di quelli che potrebbe lasciare Torino

La Juventus del nuovo corso, guidata in panchina da Thiago Motta, ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione, quella che dovrà segnare il rilancio della squadra bianconera dopo annate complicate a dir poco.

L’uomo mercato Cristiano Giuntoli, insieme al tutto il suo rinnovato staff, sta lavorando alacremente per rinforzare la rosa a disposizione dell’ex allenatore del Bologna. Il club della famiglia Agnelli ha, infatti, già annunciato gli arrivi di Douglas Luiz dall’Aston Villa, di Michele Di Gregorio dal Monza e di Khephren Thuram dal Nizza, oltre al giovane Vasilije Adzic. In uscita, invece, hanno lasciato la Continassa, oltre ai vari calciatori ai quali è scaduto il contratto il 30 giugno scorso, Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, passati all’Aston Villa, Moise Kean, ufficialmente nuovo attaccante della Fiorentina, e Kaio Jorge, tornato in patria al Cruzeiro.

Ma sono diverse le trattative che si stanno portando avanti e molte le indiscrezioni che riguardano la Juventus. Una su tutte quella riferita a Federico Chiesa, in uscita e nel mirino del Napoli di Antonio Conte e, soprattutto, della Roma di Daniele De Rossi. Per la sua eventuale sostituzione, si fa il nome di Jadon Sancho, tornato al Manchester United dopo il prestito al Borussia Dortmund, ma non solo. Attenzione anche alla situazione Matias Soulé, anch’egli nel mirino della Roma, ma soprattutto del Leicester che già lo scorso anno si era mosso per l’argentino. E non finisce qui.

“Senza personalità, lo venderei”: per Locatelli spunta la Fiorentina

Manuel Locatelli è stato accostato all’Olympique Marsiglia del suo mentore Roberto De Zerbi, ma la richiesta della Juventus si attesta sui 30 milioni di euro. A dare un giudizio tranchant sul calciatore è l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi: “Quello visto fino ad oggi, personalmente, non mi è piaciuto – le sue parole a ‘ilbianconero.com’ – Se ci fosse mercato, lo venderei. L’anno scorso non si prendeva responsabilità, non verticalizzava mai, non aveva leadership nel campo e personalità. Però, voglio vederlo con un allenatore che gioca in modo diverso. Alla Juve devi avere una cosa, personalità. Se non ne hai, non puoi giocare con la maglia bianconera”. Ed ecco spuntare, secondo il giornalista Gabriele Caldieron, l’ipotesi Fiorentina. “Locatelli della Juventus apre alla Fiorentina. Thiago Motta non lo vuole, Palladino lo stima – ha scritto sul proprio profilo ‘X’ – Il procuratore autorizzato al dialogo con Pradè, operazione in prestito con diritto di riscatto a 20/25 milioni ‘stile Arthur’ asse però non ancora caldo. Seguiranno sviluppi”. Vedremo cosa succederà, nel frattempo Locatelli suda e lotta in ritiro agli ordini di Thiago Motta.