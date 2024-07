Locatelli testato da Thiago Motta: i piani della Juventus | CM.IT

Thiago Motta ha già avuto modo di vedere da vicino Locatelli: le prime impressioni e i piani della Juventus sul centrocampista

La rivoluzione Thiago Motta si è abbattuta su Torino, con il tecnico che ha preso possesso della Continassa e ha già iniziato a lavorare con i calciatori che ha avuto a disposizione per questo inizio di raduno. Tra questi, oltre a diversi ragazzi, c’è anche uno dei titolarissimi degli ultimi anni: Manuel Locatelli.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, in questi primi giorni di allenamento l’impatto tra Thiago Motta e l’ex centrocampista di Milan e Sassuolo è stato decisamente positivo. Manuel si è presentato al JTC motivatissimo e con la voglia di riscattare quella che ha ritenuto un’ingiustizia: la mancata convocazione per Euro2024 da parte del CT Luciano Spalletti. Anche i piani della Juventus riguardo al futuro di Locatelli sono piuttosto chiari.

La Juve non vuole cedere Locatelli: resta a Torino senza un’offerta importante | CM.IT

Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la volontà della Juventus in questa fase è di andare avanti con Manuel Locatelli: più in generale, Cristiano Giuntoli è disposto a privarsi del centrocampista solamente davanti ad un’offerta davvero importante. Una cifra vicina ai 35/40 milioni di euro.

A rinforzare i piani della Juventus c’è la volontà del giocatore, che vorrebbe restare e dimostrare in bianconero di essere un calciatore importante. Ecco perché in questo momento lo scenario più probabile è quello della permanenza di Locatelli a Torino, dove può essere un elemento molto utile nel centrocampo architettato da Thiago Motta. Nonostante gli arrivi di Douglas Luiz e Khéphren Thuram, infatti, saranno moltissime le partite che attendono i bianconeri nella prossima stagione e poter contare su un giocatore dell’esperienza di Manuel è una risorsa importante. Negli ultimi giorni è circolata la notizia di un possibile interesse della Fiorentina per Locatelli, ma -per quanto raccolto dalla nostra redazione- al momento resta una pista molto tiepida.