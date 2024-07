DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Chiesa a Fullkrug: gli aggiornamenti del 14 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 14 luglio, riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Tra ritiri precampionato e il calciomercato in corso, è un mese di luglio intenso per le squadre della Serie A 2024/2025 anche senza scendere ancora in campo. Anche oggi, una giornata in cui seguiremo con interesse le tante notizie e i rumours sulle varie trattative.

Continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa, unitamente a quello di Soulè, in casa Juventus, con le due cessioni che per i bianconeri potrebbero aprire a diversi innesti interessanti in attacco. Il Milan è vicino a Morata e valuta anche Fullkrug come altro attaccante. Inter che cerca un rinforzo difensivo, con nomi come Hermoso e Cabal piuttosto intriganti in questo momento. Dopo i primi acquisti, il Napoli di Antonio Conte attende ulteriori sviluppi, dalla possibile cessione di Osimhen che per ora non appare immediata ad altri scenari in entrata e in uscita. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti di oggi domenica 14 luglio.

LIVE