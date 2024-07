Blitz Milan: Ibra e Moncada da Morata

La dirigenza del Milan è volata in Germania ad assistere alla partita tra la Spagna e l’Inghilterra: un blitz per chiudere definitivamente per Morata

C’è anche il Milan in Germania. Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Jovan Kirovski hanno assistito in tribuna alla finale degli Europei 2024 tra la Spagna e l’Inghilterra.

Il dirigente francese e l’ex attaccante svedese sono apparsi sorridenti al termine della gara, che ha visto le Furie Rosse conquistare il trofeo. I rossoneri hanno chiaramente potuto assistere da vicino alla partita di Alvaro Morata. Ci sarà così modo per un contatto tra le parti per chiudere definitivamente la trattativa.

L’attaccante spagnolo ha detto sì al Diavolo sia sul piano economico che soprattutto su quello tecnico. Il capitano dei Campioni d’Europa è pronto dunque a guadagnare circa cinque milioni di euro netti a stagione per quattro anni e a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, dentro e fuori dal campo. Il Milan si augura che in queste ore arrivi l’ok definitivo così da poter svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il Diavolo già in settimana. Nessun problema chiaramente per il cartellino che costerà al Milan i 13-15 milioni di euro della clausola rescissoria.

Calciomercato Milan, il Diavolo in Germania per il bomber

Il Milan dunque aspetta il sì definitivo di Alvaro Morata nella giornata di domani, per chiudere la trattativa e concentrarsi su altri affari.

Chissà che proprio dalla Germania – dove si trovano Ibrahimovic e Moncada – non arrivi anche il secondo attaccante, quel Niclas Füllkrug, finito nel mirino del Milan negli ultimi giorni. L’interesse per il tedesco del Borussia Dortmund è confermato, ma può sbarcare a Milano solo alle giuste condizioni, magari con l’inserimento di contropartite tecniche. L’attacco del Diavolo prende dunque forma, ma il club rossonero vuole chiudere presto anche per altri due giocatori, che sono stati in Germania per difendere i colori delle proprie nazionali agli Europei: stiamo parlando di Pavlovic, protagonista con la Serbia, e di Fofana, che ha giocato poco con la Francia. Per entrambi il Milan potrebbe chiudere per una ventina di milioni, anche se al momento le valutazioni di Salisburgo e Monaco sono leggermente più alte, ma i due giocatori spingono per trasferirsi in Italia.