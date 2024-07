Milan, sfida al Torino per Kohn del Galatasaray | ESCLUSIVO

Il mercato del Milan si intreccia con quello del Torino su un obiettivo per la fascia sinistra: si tratta di Derrick Kohn del Galatasaray

In attesa di sfidarsi sul campo nella prima giornata del campionato di Serie A in programma il prossimo 17 agosto a San Siro, Milan e Torino potrebbero darsi battaglia sul terreno del mercato.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i due club sono interessati a Derrick Kohn. Si tratta di un terzino sinistro (che all’occorrenza può agire anche da difensore centrale e da centrocampista a tutta fascia) tedesco di origini ghanesi classe 1999. Sbarcato al Galatasaray dall’Hannover, club della Serie B tedesca, nella scorsa sessione invernale di mercato, Kohn ha subito guadagnato i galloni di titolare con Okan Buruk, contribuendo alla conquista del titolo di campioni di Turchia con un gol e due assist in 13 presenze. Per il Milan può rappresentare una alternativa di qualità a Theo Hernandez sulla corsia mancina, mentre nel nuovo Torino di Vanoli partirebbe dal primo minuto. Il suo cartellino viene valutato non meno di 6 milioni di euro dal club di Istanbul, che tuttavia non sembra intenzionato a cederlo. Anzi, è al lavoro per rinnovargli il contratto.