Spagna-Inghilterra, da Olmo a Merino: dopo la finale sarà addio

Occhi non solo puntati su Yamal: cinque giocatori di Spagna e Inghilterra cambieranno squadra dopo la finale di EURO 2024

Finale e addio. E’ più o meno questo lo scenario che si prospetta per alcuni dei protagonisti della finale di EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra. Gli iberici arrivano a questo match senza mai aver perso un match. Gli inglesi, invece, proveranno a rifarsi dopo la finale persa contro l’Italia solamente 3 anni fa. Un’occasione irripetibile.

Tra i 52 calciatori presenti nelle liste delle due squadre, alcuni di questi hanno avuto modo di mettersi in mostra durante l’Europeo. E’ il caso di Lamine Yamal, prodigio del Barcellona, legato al club fino al 2026. Ci sono però altri giocatori interessanti, il quale futuro è piuttosto incerto.

In particolare, nella rosa di ct De la Fuente diversi giocatori hanno attirato l’attenzione delle migliori società d’Europa. Come ad esempio Nico Williams, ala dell’Atletico Madrid e attuale obiettivo del Barcellona. Ma non è il solo.

60 milioni per Olmo e Nico Williams: ecco i 5 gioielli che diranno addio dopo Spagna-Inghilterra

Guardiola ha seguito attentamente questo Europeo e assieme al suo staff ha visto in Dani Olmo qualcosa di speciale. Utile per il Manchester City. E infatti, i Citizens proveranno a strappare l’attaccante ventiseienne dal Lipsia, pagando la clausola da 60 milioni di euro. Entro i prossimi giorni l’affondo decisivo.

Come anticipato sopra, anche il futuro di Nico Williams potrebbe cambiare a seguito di questa finale contro l’Inghilterra. Sulle sue tracce c’è il Barca che però avrebbe difficoltà a pagare l’importo del suo cartellino – vale 58 milioni di euro – e dovrà trovare la formula giusta da proporre all’Atletico Madrid. Oltretutto, per convincere il giocatore a firmare, prometterebbe un contratto a lungo termine, in cui lo stipendio salirà progressivamente.

Sempre sponda Spagna, Le Normand lascerà la Real Sociedad quest’estate. Il difensore centrale, già obiettivo del Napoli della passata stagione, ha già trovato l’accordo con l’Atletico del Cholo Simeone. Sempre dalla Real Sociedad potrebbe partire anche Mikel Merino, un tempo nella lista dei possibili acquisti della Juventus, ora finito sul taccuino dell’Arsenal. E c’è un fattore importante da non tralasciare: è praticamente entrato in scadenza contrattuale, poiché il suo impegno con la Sociedad terminerà a giugno 2025. La società, per non perderlo a zero, deve impegnarsi a cederlo entro le prossime settimane.

Nelle fila dell’Inghilterra, invece, chi potrebbe cambiare casacca è Anthony Gordon del Newcastle, che piace molto ai dirigenti del Liverpool. Solo rumor di mercato, invece, per gli altri gioielli della rosa di Southgate. Tutti i calciatori inglesi disputano il campionato di Premier League, da anni bottega carissima. E raramente i giocatori inglesi lasciano la lega per vivere nuove esperienze in altri Paesi.