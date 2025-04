PAGELLE E TABELLINO PARMA-INTER 2-2: Asllani senza personalità, Mkhitaryan quasi la combina grossa. Bernabe da applausi

Voti, top e flop della sfida del Tardini valevole per la 31esima giornata di Serie A

Pagelle Parma-Inter

PARMA

Suzuki 6,5

Delprato 5,5

Vogliacco 5,5

Valenti 5,5

FLOP Almqvist 4 – Non è un quinto di ruolo, ma ciò non giustifica la sua brutta prestazione. Sempre in ritardo e sostituito già all’intervallo come Hernani. Dal 46′ Leoni 7

Valeri 6

Keita 6

FLOP Hernani 4 – Costantemente infilato, non trova mai la posizione giusta ed è troppo lento. Anche di pensiero. Non a caso Chivu lo toglie all’intervallo. TOP Dal 46′ Bernabe 7,5 – Riapre la partita con un sinistro forte e chirurgico. Non poteva farlo meglio il primo gol in Serie A.

Sohm 6 – TOP Dal 54′ Ondrejka 7,5 – Asse con Bernabe, come lui entra e spacca in due la partita approfittando della scarsa consistenza dei diretti avversari. Sul gol è fortunato per la deviazione, ma il coraggio spesso premia.

Bonny 7 – Dal 78′ Camara

Man 5 – Dal 46′ Pellegrino 6,5

All.Chivu 6

INTER

TOP Sommer 7 – Nel primo tempo compie due miracoli. Su Bernabe e Ondrejka ne sarebbero serviti altri due, decisamente troppo.

FLOP Bisseck 5 – Spesso superficiale e mal posizionato, anche con il corpo. Negli ultimi mesi ha fatto dei passi indietro.

Acerbi 6,5

Bastoni 6,5 – Dal 46′ Carlos Augusto 5

Darmian 6,5

Calhanoglu 6 – Dal 65′ Frattesi 5

FLOP Asllani 4 – Senza qualità e personalità, quando il livello di difficoltà sale si conferma non all’altezza. Dall’80’ Arnautovic s.v.

FLOP Mkhitaryan 5 – Ultima mezz’ora con le bombole ad ossigeno, perde lucidità e nel finale rischia di combinarla grossa perdendo quel pallone che poi, a due metri dalla porta, Pellegrino manda a lato.

Dimarco 6,5 – Dal 59′ Zalewski 5

Thuram 6

Lautaro Martinez 6 – Dal 65′ Correa 5,5

All.Farris 5

Arbitro Doveri 6,5

Tabellino Parma-Inter 2-2

MARCATORI: 14′ Darmian, 44′ Thuram, 60′ Bernabe, 69′ Ondrejka

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti; Almqvist (46′ Leoni), Keita, Hernani (46′ Bernabe), Sohm (54′ Ondrejka), Valeri; Bonny (78′ Camara), Man (Dal 46′ Pellegrino). All.: Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (46′ Carlos Augusto); Darmian, Calhanoglu (65′ Frattesi), Asllani (80′ Arnautovic), Mkhitaryan, Dimarco (59′ Zalewski); Lautaro Martinez (65′ Correa), Thuram. All.: Farris (Inzaghi squalificato)

ARBITRO: Doveri di Roma 1

AMMONITI: Almqvist, Dimarco, Zalewski, Delprato

SPETTATORI: 27.606