Clamoroso, Nico Williams in Serie A: “55 milioni della clausola”

Nico Williams grande protagonista a Euro 2024 con la maglia della Spagna. Nel suo contratto con l’Athletic una clausola da 55 milioni

Nico Williams è uno dei grandi (e pochi) protagonisti di questo non entusiasmante Euro 2024. L’esterno della Spagna ha fatto impazzire Di Lorenzo nel match con l’Italia, col suo nome che è iniziato a impazzare sul calciomercato. In Inghilterra lo danno tra gli obiettivi del Chelsea, un club che di solito non bada a spese ma che, come tanti altri della Premier League, è chiamato anzitutto a fare cassa per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario interno.

Nico Williams farebbe molto comodo pure alle big della nostra Serie A. Nella sua diretta Youtube, il giornalista di ‘Mediaset’ Marco Barzaghi ha ‘consigliato’ l’iberico di origini ghanesi all’Inter. “Farei carte false per lui, che ha 55 milioni di euro di clausola rescissoria con l’Athletic Bilbao – le parole di Barzaghi – Williams ha detto che ha appena rinnovato, quindi non ha intenzione di lasciare casa sua”.

“È un giocatore di 21 anni (22 anni il prossimo 12 luglio, ndr), una freccia con una velocità e una tecnica fuori dal normale – ha evidenziato Barzaghi – Un sacrificio lo farei, andandomi a prendere Nico Williams. Non starei neanche a pensarci. Lui è uno di quei giocatori che ti cambiano e spaccano le partite. Calciatori che saltano l’uomo e che sono veloci ne abbiamo pochi. Ancora non è stato preso da una big, e i 55 milioni della clausola anche solo in mezza stagione possono raddoppiare”, conclude.

Nico Williams fantamercato, Inter al lavoro per Gudmundsson: ma prima la cessione di Arnautovic

Nico Williams è ovviamente fantamercato, per completare l’attacco obiettivo reale dell’Inter è invece sempre Albert Gudmundsson. L’islandese avrebbe già manifestato il suo totale assenso al trasferimento nel club nerazzurro, che ha appena chiuso proprio col Genoa già l’operazione Martinez. Nelle casse dei liguri andranno circa 15 milioni di euro bonus inclusi.

Per Gudmundsson ce ne vorrebbero almeno il doppio, anche se Marotta e Ausilio contano di abbassare l’esborso inserendo una se non due contropartite tecniche. Nonché impostare l’affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, meglio ancora per il bilancio se ‘condizionato’. In pieno stile Frattesi, o Arnautovic. L’uscita dell’austriaco necessaria per l’assalto al numero 20 del ‘Grifone’, che con l’Inter andrebbe a firmare un quinquennale superiore ai 2 milioni a stagione