La Juve anticipa l’Inter: pianificato un colpo incredibile in Serie A

La Juve si muove sul calciomercato, pronta a centrare un colpo sensazionale in Serie A: anche l’Inter rischia di restare in secondo piano

La Juve è la squadra più attiva in questa fase del calciomercato, alla ricerca di nuovi titolari e di nuovi equilibri di squadra dopo l’arrivo di Thiago Motta in panchina. Il reparto più colpito dalla rivoluzione è stato il centrocampo: è lì che sono già arrivati Douglas Luiz e Khephren Thuram, in attesa che anche la trattativa per Teun Koopmeiners entri nel vivo.

E ora è la volta della difesa: sono aumentati i rumors sulla possibile uscita di Federico Gatti, inseguito dalla Premier League, ma in entrata è sempre più caldo il nome di Todibo, sistemando anche il reparto arretrato secondo le esigenze del nuovo allenatore. I piani della Juve, però, non si fermano qui, visto che per il futuro – in particolare per il 2025 – i bianconeri hanno nel mirino un altro grande colpo, stavolta dalla Serie A e non dall’estero.

Tutto dipende dalla posizione di Gleison Bremer. Per questa sessione di calciomercato, non dovrebbero esserci novità sull’uscita del brasiliano, nonostante i tanti interessi, ma presto le cose potrebbero cambiare, soprattutto se dall’estero dovessero arrivare offerte parecchio importanti a livello economico, per il calciatore e per la Juve.

La Juve monitora Scalvini per il 2025: si cerca l’anticipo all’Inter

In caso di uscita di Bremer, sicuramente Cristiano Giuntoli andrebbe a caccia di un nuovo difensore top sul calciomercato e potrebbe tornare di moda il nome di Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta deve recuperare dal brutto infortunio subito, ma Gian Piero Gasperini ci punta forte e aspetta il suo recupero per la prossima stagione.

A giugno prossimo, però, potrebbero tornare caldi gli interessi di diverse società italiane, tra cui l’Inter, che potrebbe salutare Francesco Acerbi e con la posizione di Stefan de Vrij che resta in bilico. I nerazzurri, però, potrebbero essere anticipati dalla potenza economica dei bianconeri, soprattutto in caso di cessione di Bremer.

Scalvini, dunque, potrebbe tornare un nome molto caldo in sede di trattative e per Thiago Motta sarebbe un innesto praticamente ideale. Abbina grande fisicità a qualità in impostazione, per cui sarebbe perfetto per impostare il gioco e tenere alta la difesa, senza perdere impatto nella fase difensiva e nei recuperi, utile anche per togliere un colpo all’Inter.