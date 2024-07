Firma bianconera da 35 milioni: il Milan è già un ricordo

Il calciomercato Milan ha fatto parlare di sé soprattutto per la caccia al nuovo attaccante, ma sono tanti i nomi accostati ai rossoneri

La lunga attesa per i tifosi rossoneri sta per finire. A meno di clamorosi colpi di scena, subito dopo gli Europei il Milan potrà abbracciare il nuovo attaccante, con Alvaro Morata che ha ormai sciolto tutte le riserve. Il capitano della Spagna sta focalizzando tutte le sue energie sulla finale di Berlino contro l’Inghilterra, ma subito dopo la rassegna continentale deciderà una volta per tutte il suo futuro, che sarà lontano dall’Atletico Madrid.

Parallelamente a quella per l’ex Juventus, la dirigenza rossonera sta portando avanti anche altre trattative, vista la necessità di regalare a Paulo Fonseca nuovi innesti in ogni zona del campo. Per quanto riguarda la difesa, vi abbiamo raccontato dei passi in avanti compiuti nei giorni scorsi sul fronte Pavlovic. Seguito in passato anche da Juventus e Roma, il gigante serbo ha già detto sì alla proposta rossonera e spera ora in un accordo totale tra club.

All in Milan su Fofana, André bianconero

Spostandoci sulla linea mediana, il Milan spera di trovare l’intesa definitiva con il Monaco. per Fofana. Il centrocampista ha già da tempo scelto la squadra lombarda, che aspetta un ammorbidimento del club monegasco sulle proprie richieste economiche. Nelle settimane scorse, si era parlato anche di una pista brasiliana per il mercato rossonero.

Nel raccontarvi di un effettiva chiamata fatta a Milanello da alcuni intermediari circa due mesi fa, abbiamo subito etichettato come difficile la pista André. Sia per il prezzo elevato del cartellino (30-35 milioni di euro), sia per la forte concorrenza della Premier League. Grazie alla cessione di Joao Palhinha al Bayern Monaco, nelle ultime ore il Fulham è tornato prepotentemente alla carica con il Fluminense per il centrocampista 22enne.

Secondo ‘caughtoffside.com’, il giocatore avrebbe già detto sì ai Cottagers, che sarebbero davvero ad un passo dall’accordo economico con il calciatore e con il suo entourage. Contestualmente, i bianconeri di Londra hanno già riallacciato i contatti con il club carioca, che spera di chiudere l’affare a breve sulla base di 30-35 milioni di euro. Nessuna beffa, ad ogni modo, per il Milan che, come raccontato in precedenza, pur apprezzando il profilo di André, aveva accolto con freddezza questo dossier proprio per gli elevati costi dell’operazione.