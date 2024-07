Juventus, continua la telenovela Chiesa: nessuna fretta e annuncio a sorpresa

La Juventus e la telenovela Chiesa: l’annuncio a sorpresa sul futuro del giocatore, sempre più lontano dai bianconeri

Federico Chiesa e la Juventus, una storia che potrebbe giungere tra non molto al capolinea, ma per la quale c’è da fare attenzione ai prossimi sviluppi. Situazione in evoluzione e da tenere d’occhio.

Dopo quattro stagioni in bianconero, segnate da alti e bassi e dall’evento sfortunato del grave infortunio che di fatto lo ha tenuto fuori dal campo praticamente per un anno, Chiesa sembra destinato a lasciare Torino. Come raccontato su Calciomercato.it, la Juventus ha fretta di cederlo considerandolo fuori dal progetto, ma il giocatore non è dello stesso avviso e vuole prendersela con maggiore calma. Da tempo, abbiamo parlato dell’interessamento concreto della Roma per Chiesa, unica squadra italiana a volerlo con forza, con i giallorossi che cercano di arrivare all’affare alle migliori condizioni possibili. Almeno tre gli incontri tra i giallorossi e l’agente di Chiesa, Ramadani, con le cifre che sarebbero state inizialmente abbozzate in 30 milioni di euro per il cartellino e 6 milioni l’anno di ingaggio al giocatore. Tuttavia, la Roma spera di poter limare al ribasso l’esborso da versare alla Juventus, fino a giungere intorno ai 20 milioni.

Che Chiesa non abbia fretta di arrivare a dama, lo conferma anche il giornalista Luca Momblano su ‘Juventibus’, aggiungendo però che, a suo avviso, non ci sarebbe solo la Roma sul giocatore. “Prevedo che il Napoli si inserirà su Chiesa – ha spiegato – E c’è anche il Milan, su indicazione di Fonseca, con i rossoneri che si sono fatti vivi sia con il giocatore che con la Juventus”.