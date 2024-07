DIRETTA Calciomercato Serie A, da Buongiorno a Chiesa: gli aggiornamenti del 7 luglio

Il calciomercato estivo è ufficialmente entrato nel vivo: tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 7 luglio, riguardanti le trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato è sempre più nel vivo, si intensificano le trattative fra i club con l’apertura ufficiale della sessione estiva. Le venti squadre della Serie A 2024/2025 preparano le rose per i ritiri ormai imminenti e per il via del campionato, fissato a metà agosto.

La Roma continua a lavorare al super colpo Chiesa, ormai destinato a lasciare la Juventus senza il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2025. L’Inter invece, dopo l’infortunio di Buchanan è a caccia di un sostituto come ammesso anche dal Ds Ausilio: si è tornato a parlare dello svincolato Hermoso, che piace anche al Napoli di Conte. Il club di De Laurentiis, nel frattempo, oltre a Buongiorno è in pressing su Lukaku. Tutti gli aggiornamenti sulle principali trattative di domenica 7 luglio su Calciomercato.it.

09:41 Luis Suarez pensa al ritiro: l'annuncio dell'attaccante In un’intervista rilasciata a ‘AUF TV’, l’attaccante ha parlato così del suo futuro: “Mi sto godendo molto ogni momento, è qualcosa che con la mia età, man mano che invecchi, ti godi sempre di più. Questo sia giocando molto che giocando poco, perché sai che quella fiamma che arde verso calcio si sta spegnendo”.

08:56 Buongiorno al Napoli, ultimi dettagli: fissate le visite mediche È fatta per Alessandro Buongiorno al Napoli. Il club di De Laurentiis ed il difensore del Torino hanno sistemato gli ultimi dettagli nella notte, compresi i bonus. Le visite mediche e la firma sul contratto sono previste tra lunedì e martedì.