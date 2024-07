Morata apre al Milan: “Ecco quando deciderò”

Il nome di Alvaro Morata resta in cima alla lista di molte squadre italiane. E il giocatore ex Juventus lascia aperta ogni porta

C’è ancora molta incertezza in merito al futuro di Alvaro Morata, attaccante classe ’92 attualmente impegnato in Germania con la Nazionale spagnola che affronterà la Francia nelle semifinali di Euro 2024.

Da tempo il nome di Alvaro Morata è al centro di molte voci di mercato. L’attaccante classe ’92 ha altri due anni di contratto con l‘Atletico Madrid, ma nelle scorse settimane sembrava scontato e imminente il suo addio ai Colchoneros. Poi la situazione è radicalmente cambiata, con il giocatore ex Juventus disposto a restare ancora alla corte di Diego Simeone, ma ora è lo stesso giocatore a infittire il mistero relativo a quello che sarà la squadra per la quale giocherà nel corso della prossima stagione sportiva.

L’attaccante spagnolo è fortemente corteggiato dal Milan, con Zlatan Ibrahimovic che si è impegnato personalmente per convincerlo a trasferirsi a Milano. Il giocatore classe ’92, dal canto suo non ha ancora deciso se lasciare l’Atletico Madrid e, per il momento, è concentrato su Euro 2024.

Morata via da Madrid? Parla l’attaccante spagnolo

Intervistato da ElDesmarque Cuatro dal ritiro della nazionale spagnola dopo la vittoria sulla Germania ai quarti di finale, Alvaro Morata ha dichiarato: “Futuro? Sono concentrato al 100% sulla prossima partita dell’Europeo, voglio stare tranquillo ma nel calcio nulla è certo”.

Parole – quelle di Alvaro Morata – che lasciano aperto qualsiasi scenario, dalla permanenza tra le fila dell’Atletico Madrid allenato da Diego Simeone a una possibile cessione. “Al momento, il mio obiettivo è che il percorso con la Spagna continui nel miglior modo possibile e voglio godermi l’esperienza. Se deciderò alla fine di Euro 2024? È possibile, prendere una decisione del genere non è semplice”, ha concluso Morata, finito nel mirino del Milan di Paulo Fonseca, ma non solo.

Nelle scorse settimane, infatti, il nome di Alvaro Morata è stato accostato a diversi club di Serie A: prima la Juventus, con la possibilità di una terza esperienza in bianconero. Poi, appunto, il Milan, la squadra italiana maggiormente interessata alle prestazioni dell’attaccante iberico, autore finora di un gol a Euro 2024 (in occasione della vittoria per 3-0 al debutto contro la Croazia, ndr), ma anche la Roma di Daniele De Rossi, orfana di Romelu Lukaku e che potrebbe salutare anche Tammy Abraham. Infine, sullo sfondo c’è l’affascinante pista che porterebbe Alvaro Morata a vestire la maglia del Napoli, soprattutto in caso di addio di Victor Osimhen.