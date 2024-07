Non solo Morata, il Milan chiude il doppio colpo a 40 milioni di euro. Possibile rinforzo in difesa per i rossoneri oltre all’attaccante ex Juventus

Il Milan, viste le difficoltà per Zirkzee, è tornato con forza su Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid è balzato in cima alla lista del club rossonero per rinforzare il reparto offensivo.

Il primo obiettivo per l’attacco ora è il capitano della Spagna. Per arrivare al centravanti dell’Atletico Madrid, che ha una clausola rescissoria di 13 milioni, i rossoneri sembrano disposti ad accontentarlo sul piano dell’ingaggio. Ora la decisione spetta al calciatore, molto legato all’ambiente dei Colchoneros (e alla Juve). Anche Morata sarebbe disposto a ridursi leggermente l’ingaggio. Ma non solo Morata.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome nuovo per la difesa della prossima stagione è Pavlovic del Salisburgo, accostato ai rossoneri già in passato. Il centrale, che interessa anche al Napoli di Antonio Conte, ha una valutazione di 25-30 milioni di euro ma i rossoneri potrebbero andare a dama grazie agli ottimi rapporti con il club austriaco con il quale un anno fa hanno concluso l’operazione Okafor.