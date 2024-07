Roma, al via il raduno a Trigoria: chi sono gli assenti e chi può arrivare a breve | FOTO

La Roma si raduna a Trigoria per cominciare il raduno per la nuova stagione, la prima con De Rossi in panchina dall’inizio: un’assenza ‘imprevista’

Gli Europei sono ancora in corso, ma per le squadre di Serie A è tempo di raduni e primi allenamenti. Oggi è stato il turno della Roma, con De Rossi che ha voluto anticipare l’appuntamento per tutti da domani mattina a oggi pomeriggio in modo da dormire nel centro sportivo e cominciare subito domattina le doppie sedute. Quasi tutti presenti i convocati, ad eccezione ovviamente dei calciatori ancora impegnati con le nazionali o che hanno avuto appuntamenti con le rispettive selezioni, come Euro 2024 e non solo.

Per cui Celik, Cristante, Pellegrini, Mancini, El Shaarawy, Zalewski, Paredes e Kumbulla ad esempio si uniranno al gruppo più tardi così come Ndicka, Shomurodov e Aouar che devono recuperare dei giorni per la Coppa d’Africa e la Coppa d’Asia di gennaio. Non si è visto oggi neanche Rick Karsdorp, assente a sorpresa in realtà: il terzino dovrebbe comunque arrivare direttamente domani a Trigoria. Tra i giocatori invece presenti ci sono ovviamente Svilar, Smalling, Boer, Cherubini il cui rinnovo è stato appena annunciato ufficialmente, Angelino, Bove, Baldanzi, Dybala, Abraham e anche chi come Darboe e Solbakken è tornato dal prestito. C’è anche quello che ad ora è stato l’unico acquisto estivo della Roma: Buba Sangare, che si aggregherà poi alla Primavera. Tantissimi i giovani che De Rossi osserverà in ritiro: Joao Costa, Pagano, Pisilli, Mastrantonio, Mannini, Cama, Feola, Golic, Marchetti, Levak, Nardin, Plaia, Sugamese, Reale, Graziani, Almaviva e lo stesso Cherubini. Intanto prosegue la trattativa per Enzo Le Fée, i giallorossi stanno avvicinandosi alle richieste del Rennes e nei prossimi giorni potrebbe unirsi anche lui ai nuovi compagni.