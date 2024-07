Roma, non solo Chiesa: pronto il doppio colpo dalla Juve

Non solo Chiesa nel mirino in casa Juventus. La Roma pensa al doppio colpo dal club bianconero, l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Entra nel vivo la trattativa Chiesa-Roma. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il club giallorosso sta spingendo per regalarsi il grande colpo di mercato in vista della prossima stagione. In Italia c’è solo la Roma ed i contatti sono costanti fra tutte le parti in causa, anche fra il giocatore e Daniele De Rossi.

Federico Chiesa è ormai fuori dal progetto della nuova Juve di Thiago Motta e non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2025. Si va così verso la cessione in estate, ad un anno dalla scadenza, ed in pole position c’è la società giallorossa. La Roma lavora già da diverse settimane sul colpo Chiesa, senza fretta e procedendo per gradi. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, il procuratore dell’attaccante Fali Ramadani ha già incontrato i giallorossi: c’è il gradimento reciproco e a spingere per l’arrivo del classe 1997 è anche Daniele De Rossi.

La Juve ha aperto alla cessione e valuta il calciatore 25-30 milioni di euro complessivamente. La Roma, dal canto suo, è disposta anche ad uno sforzo per accontentare le richieste di ingaggio del calciatore, da circa 6 milioni di euro netti l’anno. Il rinnovo con la Juventus, invece, è sempre più lontano. Ma non solo Chiesa dai bianconeri.

Calciomercato Juve, la Roma pensa anche ad Arthur: i dettagli

Si torna a parlare anche di Arthur per la Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, infatti, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino il centrocampista brasiliano in uscita dalla Juve. L’ex Barcellona, rientrato dal prestito alla Fiorentina, rimane fuori dai piani del club bianconero e di Thiago Motta e rappresenta così un’importante occasione per i giallorossi. Sulle sue tracce sono segnalate anche il Napoli di Conte ed i club di Premier League Newcastle ed Everton.

Arthur è ancora sotto contratto con la Juve fino al 2026. La sua valutazione è scesa sotto i 20 milioni di euro, ma l’ostacolo per la Roma è rappresentato dall’elevato ingaggio attualmente percepito dai bianconeri. Il centrocampista brasiliano potrebbe prendere il posto di Paredes in regia. Non solo Chiesa dunque: l’asse Torino-Roma è sempre più caldo e potrebbe coinvolgere anche Arthur.