Ribaltone Chiesa, si sblocca la trattativa: può firmare subito

L’attaccante della Juventus è attualmente impegnato a difendere la maglia Azzurra da protagonista agli Europei di Germania 2024

La storia di Federico Chiesa alla Juventus ancora una volta è destinata a cambiare. Gli ultimi due anni trascorsi a Torino non sono stati per niente semplici per l’esterno italiano, alla continua ricerca della forma fisica migliore dopo il bruttissimo infortunio al ginocchio del gennaio 2022. Nell’ultima stagione, in particolare, ha mostrato un rendimento poco costante rispetto a quanto ci aveva abituati.

Il nome di Chiesa nelle ultime settimane è diventato tra i più caldi del campionato italiano. Sulle sue tracce, oltre al Napoli, vi abbiamo raccontato del forte interesse nei suoi confronti da parte della Roma. Pochi giorni fa, infatti, è avvenuto un incontro tra il suo agente Ramadani e il club giallorosso. L’esterno della Juventus pare essere affascinato dalla possibilità di un trasferimento nella Capitale, alla corte di un tecnico giovane e carismatico come Daniele De Rossi.

Un’idea di mercato che nasce innanzitutto dalla possibilità di prelevare un calciatore di altissimo livello Federico Chiesa a costi contenuti. Questo per via del contratto dell’attaccante in scadenza con la Juventus il prossimo anno, nell’estate 2025. Come sappiamo, per diverso tempo il club bianconero non ha considerato come urgente il rinnovo dell’esterno, a fronte sia della richiesta di aumento del suo entourage che dei corteggiamenti ricevuti per lui dall’estero. Stando alle ultime indiscrezioni, però, tutto potrebbe ancora una volta clamorosamente cambiare sul mercato della Juventus.

Calciomercato Juve, Chiesa riapre al rinnovo di contratto: cosa sta succedendo

A stravolgere il futuro di Federico Chiesa, però, potrebbe essere un’improvvisa apertura da parte dello stesso attaccante della Nazionale Italiana alla proposta di rinnovo del contratto da parte della Juventus.

Stando a quanto riportato dall’insider di mercato ‘Enganche’ su ‘X’, l’entourage dell’attaccante avrebbe riaperto ai dialoghi con il club bianconero per trattare il prolungamento dell’accordo ed evitare la scadenza del giugno 2025. Un cambio repentino dovuto con ogni probabilità ai sondaggi ricevuti nel corso delle ultime settimane. Difficilmente da altre parti Chiesa andrebbe a ricevere lo stesso ingaggio da 4/5 milioni di euro che invece gli verrebbe garantito dalla Juventus.

Dopo lo stallo che si è evidenziato negli ultimi mesi tra le parti, potrebbe quindi essere proprio l’ex Fiorentina a fare un passo indietro ed accettare le ultime condizioni proposte dalla Juve. L’approdo in panchina di Thiago Motta, inoltre, potrebbe fare anche da incentivo per convincere definitivamente il ragazzo a rimanere a Torino e rilanciarsi con un calcio decisamente più propositivo.