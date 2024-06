Osimhen, rischio non calcolato del Napoli: due pessime notizie

Victor Osimhen e il rischio non calcolato del Napoli: stipendio altissimo, come la clausola, e la chiamata che non arriva

Poco prima del match di campionato contro la Roma disputato lo scorso dicembre, Victor Osimhen e Aurelio De Laurentiis chiudevano una lunghissima negoziazione durata per l’intera estate. Stipendio alzato fino a 10 milioni di euro, il più alto ingaggio della storia del club, e inserimento nel contratto di una clausola rescissoria importante: circa 130 milioni per liberarlo.

Che fosse alta, era evidente già all’epoca. Tutte le parti chiamate in causa speravano in un finale di campionato diverso, in modo da attirare ancor di più l’attenzione sul calciatore. Osimhen, in ogni caso, già dal ritiro in Coppa d’Africa, poche settimane dopo aver prolungato con il Napoli, aveva dichiarato di avere le idee ben chiare sul futuro. Ma al momento, questa clausola sembra restare indigesta. Soprattutto al club partenopeo.

Finora diversi club hanno mostrato apprezzamenti per il fuoriclasse nigeriano, ma nessuno ha portato un’offerta concreta ad Aurelio De Laurentiis. Addirittura dall’Inghilterra arrivano notizie poco confortanti e diminuiscono sempre più le possibili future mete di Victor Osimhen.

Osimhen, la clausola è alta: PSG non fa impazzire, ipotesi ritiro col Napoli

La Premier League è il sogno del centravanti del Napoli, ma la strada che lo porti a disputare il campionato inglese si fa sempre più complessa. Infatti, l’Arsenal – interessata inizialmente al calciatore – sta puntando su un altro Viktor: Gyokeres dello Sporting Lisbona. Andando sullo svedese, la società londinese chiaramente si sfilerebbe per la corsa ad Osimhen.

Stesso discorso per il Chelsea, che starebbe puntando a Jonathan David del Lille. Attualmente, l’attaccante è impegnato in Copa America con il suo Canada, ma è destinato a lasciare la Francia quest’estate, poiché va in scadenza di contratto. E oltre ai Gunners e i Blues, va aggiunto l’interesse del Manchester United su Zirkzee, che prova ad anticipare la concorrenza del Milan. Un altro club che girava attorno all’orbita Osimhen.

In Europa, la soluzione plausibile potrebbe diventare il PSG: l’unico capace a sborsare con maggior facilità l’elevata cifra della clausola. La formazione parigina ha perso Mbappé, avrebbe un accordo con l’entourage di Kvaratskhelia, ma il Napoli ha blindato il georgiano, con la speranza di trovare un accordo per adeguare l’ingaggio. Dunque, Luis Enrique potrebbe puntare su Osimhen per l’attacco, modificando un po’ l’assetto e le scelte di mercato iniziali.

Tuttavia, il nigeriano non vorrebbe tornare a giocare in Ligue 1, ma preferirebbe il campionato inglese. Al momento, nessun trasferimento all’orizzonte. E per Victor, dopo le vacanze, si prospetta la possibilità di andare in ritiro a Dimaro con Antonio Conte. Il Napoli non l’aveva neanche preso in considerazione per lo spot di presentazione del raduno in Trentino, mettendo in bella mostra capitan Di Lorenzo e soprattutto Kvaratskhelia. Fino al 9 luglio potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti, ma al momento Osimhen non ha portato offerte concrete per liberarsi dal contratto con il Napoli. E probabilmente questo rischio De Laurentiis non l’aveva calcolato: senza i soldi della cessione del nigeriano, il mercato azzurro resterà bloccato.