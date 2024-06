Milan, c’è la svolta: ritorno alla carica e clausola pagata

Novità improvvise per il mercato del Milan, i rossoneri tornano alla carica per uno degli obiettivi principali pagando la clausola

Il mercato del Milan non è ancora decollato, ma i rossoneri sono pronti ad accelerare. Si avvicina il momento del ritiro precampionato e sarà bene avere una rosa pronta il più possibile a disposizione di Fonseca, al netto dei giocatori ancora impegnati agli Europei o in vacanza dopo gli stessi, per preparare al meglio la stagione.

Una campagna acquisti dove il tema più caldo in questo momento è quello dell’attaccante che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud. La preferenza del Milan, è risaputo, è su Zirkzee, per il quale i rossoneri spingeranno fino alla fine, al netto delle difficoltà di trovare un’intesa per le commissioni agli agenti. Ma per la prima linea del Diavolo non c’è solo l’olandese. Dai radar non è ancora sparito, ad esempio, il nome di Serhou Guirassy.

Sembrava fatta, per quanto concerne il centravanti dello Stoccarda, per il suo passaggio al Borussia Dortmund. Tuttavia, come riportato in Germania dal giornalista Florian Plettenberg, non c’è ancora la fumata bianca con i gialloneri. E il Milan è ancora in corsa, così come Chelsea e Arsenal, mentre il Bayern Monaco sarebbe tagliato fuori. Ricordiamo che il guineano ha una clausola rescissoria piuttosto abbordabile, da 17,5 milioni di euro. La partita si gioca tutta sull’ingaggio da corrispondere al giocatore: la spunterà chi metterà sul piatto la proposta più interessante.