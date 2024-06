DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Calhanoglu a Zaniolo: gli aggiornamenti del 23 giugno

Sono giorni decisivi per le ultime panchine in Serie A e i primi colpi di mercato. Da Calhanoglu a Zaniolo, tutti gli aggiornamenti di giornata

La Serie A 2024/2025 è già entrata nel vivo. Si sta per completare il puzzle delle panchine delle 20 squadre del campionato, ma intanto ci si muove per i primi colpi di mercato in entrata.

Alla vigilia della delicata sfida con la Croazia per l’Italia di Luciano Spalletti, in chiave mercato resta vivo l’interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. L’Inter non ha intenzione di cedere il giocatore turco (ieri in campo nel ko della Turchia contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo) ma i bavaresi sono pronti a fare sul serio. E poi c’è la Juventus che potrebbe cedere Arek Milik al Nizza e contestualmente prelevare Khéphren Thuram

LIVE