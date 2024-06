Colpo brasiliano per il Milan: “Saperlo è gratificante”

Il giocatore parla del Milan. Le dichiarazioni sono chiare e fanno capire il gradimento ad un eventuale trasferimento in rossonero

La priorità in casa Milan continua ad essere Joshua Zirkzee. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, però, stanno lavorando, come è normale che sia, anche su altri obiettivi. I rossoneri hanno le idee chiare e tra gli obiettivi primari ci sono anche un mediano, un centrale e un terzino destro.

In questi ultimi giorni sono state diverse le notizie legate proprio all’esterno basso e tra i nomi fatti c’è anche quello di Emerson Royal. Il giocatore brasiliano è pronto a lasciare il Tottenham al termine della stagione ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Al giusto prezzo può diventare un’idea concreta per il Diavolo: “Sapere che il Milan sta parlando con il Tottenham è molto gratificante perché è una squadra nota per avere giocatori brasiliani – ha dichiarato il terzino al canale YouTube del giornalista André Hernan -. Aspettiamo e vediamo cosa succederà”. Parole, riportate da Sportmediaset, che di fatto confermano, la propensione al trasferimento al Milan di Emerson Royal.

Milan, colpo sulla destra: non solo Emerson Royal

Il brasiliano potrebbe essere un affare da 20 milioni di euro per il Milan. Difficile che il Diavolo si spinga oltre in uno ruolo che ha al momento vede la presenza di diversi elementi. Davide Calabria, Alessandro Florenzi, il giovane Jimenez, ma anche Terracciano e Kalulu possono ricoprire il ruolo di esterno basso.

E’ evidente che prima di un affondo per un terzino servirà che qualcuno faccia le valigie. Attenzione comunque ad altri profili, come Santos del Lille. Il portoghese ha il gradimento di Paulo Fonseca e non può certo essere un dettaglio da sottovalutare, oltre ad avere un costo più basso di Emerson. Un’altra idea, complicata, è quella che porterebbe a Cash dell’Aston Villa, ma anche in questo caso il prezzo del suo cartellino è davvero alto, non meno di 30 milioni di euro.