Lo finanzia McKennie: ecco il ‘gemello’ di Koopmeiners

Alla Juventus serve un grande colpo a centrocampo: c’è un piano B a Koopmeiners, che resta il sogno di Giuntoli sul mercato

La Juventus riparte da Thiago Motta dopo la burrascosa fine del rapporto con Allegri, con il tecnico italo-brasiliano che verrà ufficializzato nei prossimi giorni dal club bianconero.

Sostenibilità e competitività il nuovo diktat della proprietà, con Cristiano Giuntoli chiamato all’arduo compito di risanare le finanze della ‘Vecchia Signora’ e allo stesso tempo ritornare a determinati livelli sul terreno di gioco. L’obiettivo nella prossima stagione, dopo aver messo in bacheca quest’anno la Coppa Italia, sarà alzare il livello per lottare per lo scudetto e fare più strada possibile in Champions League. Sul mercato il Dt bianconero ha bloccato Di Gregorio tra i pali mentre in difesa l’obiettivo numero uno resta Calafiori, pupillo di Thiago Motta. In attacco Giuntoli dovrà sbrogliare la matassa Chiesa prima eventualmente di passare all’offensiva in entrata, a centrocampo invece non è un mistero il debole dell’ex Napoli per Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners si complica: il piano di Giuntoli per Ederson

La strada che porta all’olandese resta però piena di insidie, sia per la concorrenza dalla Premier League che per la valutazione dell’Atalanta che non scende sotti i 60 milioni di euro.

Giuntoli potrebbe giocarsi le carte Soulé o Huijsen per abbassare la parte cash, ma intanto valuta con attenzione un altro gioiello dello scacchiere di Gasperini. Ovvero Ederson, profilo già la scorsa estate finito nei radar della dirigenza della Continassa. Il brasiliano ex Salernitana ha un costo meno elevato rispetto a Koopmeiners (circa 40 milioni) e assicurerebbe qualità e quantità alla mediana bianconera. Nei piani della Juve l’operazione per Ederson – tenuto d’occhio inoltre dal Liverpool – verrebbe finanziata dalla cessione di McKennie, finito nel mirino dell’Aston Villa in un possibile scambio anche con Douglas Luiz che ha una valutazione da 70 milioni di euro.