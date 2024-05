Agente Koopmeiners: “Gli ho detto ce l’hai fatta!”. Sul futuro risposta alla Percassi | ESCLUSIVO

Bart Baving in esclusiva a Calciomercato.it: “Sarebbe strano se altri club non lo seguissero”. Giuntoli è da tempo al lavoro per portarlo alla Juventus

“È stata una serata fantastica“. Così l’agente di Teun Koopemeiners, in esclusiva a Calciomercato.it, sulla vittoria dell’Europa League dell’Atalanta. Una vittoria a cui Bart Baving ha assistito dal vivo, all’Aviva Stadium di Dublino, festeggiando poi insieme a quello che per lui è molto più di un assistito. “Dieci anni fa osavamo solo sognare di giocare una coppa europea, e ora quel sogno è diventato realtà. Farlo per la prima volta con l’Atalanta, contro una squadra imbattuta e che ha disputato una stagione incredibile, lo rende ancora più speciale”.

“Quello dell’Atalanta è stato un successo pienamente meritato – ha sottolineato Baving – Ha dominato il Leverkusen dall’inizio della partita Ai quarti di finale ha vinto 3-0 l’andata col Liverpool, in semifinale altro 3-0 al Marsiglia nella gara di ritorno. E 3-0 anche in finale… Le prime parole che ho detto a Teun? ‘Ce l’hai fatta’ – ha svelato l’agente del centrocampista olandese – Seguito da ‘ti voglio bene e ‘sono così orgoglioso di te’. È stato un momento molto emozionante e sono grato di poter far parte dell’incredibile viaggio di Teun nel calcio“.

Juventus, agente Koopmeiners a CM.IT: “Futuro? Vediamo… Sarebbe strano se altri club non lo seguissero”

L’Atalanta è ormai un grande club, sia sul piano economico che sportivo, ma Koopmeiners ha voglia comunque di fare il salto e, probabilmente, il prossimo mercato estivo sarà quello giusto per spiccare il volo. Non è un mistero, l’ex Az Alkmaar è uno dei grandi obiettivi della Juventus, con Giuntoli – suo estimatore fin dai tempi di Napoli – al lavoro da mesi per provare a chiudere l’operazione.

Sull’argomento futuro, però, Baving risponde alla Percassi: “Vediamo… Teun sta avendo una stagione fantastica, ha fatto tanti gol belli e importanti, inoltre è un calciatore con un rendimento costante, quindi sarebbe strano se altri club non lo seguissero. Sappiamo come funziona il calcio. Per ora lui è felicissimo di aver vinto l’Europa League con l’Atalanta, e si concentrerà sul finire bene la Serie A, visto che l’Atalanta può ancora arrivare terza. e poi sull’Europeo. Questo è tutto quello che posso dire per adesso”. Su Koopmeiners ci sono anche club di Premier, su tutti il Liverpool del suo ex tecnico Slot. L’Atalanta parte da una valutazione di 60 milioni di euro.