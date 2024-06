DIRETTA Serie A, da Conte a Palladino: gli aggiornamenti sulle panchine

La situazione delle panchine della Serie A in vista della prossima stagione: da Conte a Palladino, sono i giorni degli annunci

La Serie A si chiuderà oggi con il recupero della sfida tra Atalanta e Fiorentina non giocata a marzo per il malore di Barone. Al fischio finale la stagione 2023/2024 potrà andare in archivio e lasciare spazio definitivamente al calciomercato che già si è preso la scena.

È il valzer delle panchine a tenere banco in questi giorni con tante situazioni che piano piano si stanno definendo ed altre che ancora devono vedere la luce. Per Juventus, Milan e Napoli sembrano mancare soltanto gli annunci, ma ormai appare definito l’arrivo di Thiago Motta, Fonseca e Conte. Il Bologna punta Italiano e dopo questa sera se ne potrà sapere qualcosa in più, mentre la Fiorentina ha scelto Palladino con il quale nei giorni scorsi c’è stato un incontro.

Il Cagliari lavora al dopo Ranieri, con Lucescu jr e Baroni tra i candidati, mentre il Verona è diviso tra Donati e Dionisi e il Monza ha bloccato Nesta. Calciomercato.it vi offre gli aggiornamenti live sulla situazione panchine in Serie A e non solo.