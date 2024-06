Fiorentina-Italiano, arriva l’annuncio ufficiale: “È la scelta giusta”

Svelato il futuro di Vincenzo Italiano: annuncio in diretta al termine di Atalanta-Fiorentina

La Fiorentina ha preso la sua decisione sul futuro di Vincenzo Italiano e della panchina viola in vista della prossima stagione.

Il nome di Vincenzo Italiano è uno dei più chiacchierati in questa fase interlocutoria delle panchine di Serie A, con un vero e proprio valzer di allenatori pronto a partire. Un futuro già scritto e delineato, come confermato a fine partita dal direttore sportivo Daniele Pradé che ai microfoni di Dazn ha svelato quelli che sono i piani futuri del club e del tecnico ex Spezia.

“Siamo stati negli spogliatoi e abbiamo passato 10 minuti emozionanti” ha svelato il dirigente viola, raccontando: “Fino a venerdì alle 11 del mattino la nostra speranza era di continuare insieme, se avessimo vinto la Conference League secondo me sarebbe cambiato tutto .Ci lasciamo professionalmente, mai a livello umano”.

Fiorentina, deciso e svelato il futuro di Italiano

Il ds viola ha parlato anche del malumore dei tifosi dopo la finale di Conference League persa: “È stato un grande dolore, c’erano oltre 10mila persone ad Atene e dobbiamo chiedere scusa ai tifosi“. Ad ogni modo, Pradé ha spiegato: “Non troviamo giustificazioni, ma siamo stati travolti da situazione di dolore e sconforto per perdere 4 finali, non siamo stati lucidi. Un dirigente deve essere sempre lucido, ma non lo sono stato”.

Lo stesso Vincenzo Italiano si è congedato ufficialmente a fine partita: “Potevamo arrivare anche noi oggi con un giusto premio, sono stati tre anni bellissimi. Vado via diversamente, migliorato, con un bagaglio enorme per quello che ho ricevuto da società e tifosi. È mancato un trofeo, ma il percorso è stato fantastico. Dispiace per la gente che meritava di vivere questa gioia, ma per me sono stati tre anni positivi”.

Poi il motivo della decisione: “Quando si arriva a un certo livello e non riesci ad andare oltre credo sia giusto voltare pagina e ripartire, lasciando spazio a nuove idee e a un nuovo pensiero per dare soddisfazione a questa gente ed è quello che ho detto alla proprietà e ai ragazzi”.