Palladino saluta Galliani: Fiorentina caldissima e prima richiesta | CM.IT

Ultima partita con la Fiorentina per Italiano: Raffaele Palladino in pole per ereditare la panchina viola

La Fiorentina saluterà oggi Vincenzo Italiano, con la ‘Viola’ impegnata sul campo dell’Atalanta nel recupero di campionato al Gewiss Stadium.

La società gigliata ripartirà da un nuovo tecnico dopo la delusione in Conference League, con il mister siciliano che aveva già deciso da tempo di interrompere il suo rapporto con il club di Commisso. Italiano è il nome forte del Bologna per il post Thiago Motta, quest’ultimo promesso sposo della Juventus e che si legherà ufficialmente ai bianconeri nei prossimi giorni. Per ereditare il timone della Fiorentina avanza invece a grandi passi la candidatura di Raffaele Palladino, che ha sorpassato Aquilani nelle preferenze della dirigenza gigliata.

Palladino lascia il Monza: Fiorentina in pole

L’attuale allenatore del Monza, meno di colpi di scena, lascerà la Brianza e venerdì pomeriggio ha incontrato il Ds dei toscani Pradè dopo i primi contatti della scorsa settimana.

La pista che porta a Palladino è caldissima e il giovane allenatore campano si avvicina a grandi passi alla Fiorentina: come raccolto da Calciomercato.it tra lunedì e martedì la società viola prenderà una decisione definitiva e l’ex attaccante classe ’82 è in pole per ereditare la panchina di Italiano. Niente da fare quindi per Adriano Galliani e il Monza, con il Ceo biancorosso che aveva provato un ultimo tentativo per capire i margini di un’eventuale permanenza (molto complicata) dell’ambizioso Palladino in Brianza. Un ulteriore indizio della separazione è il mancato vertice a Milano, che era stato programmato dopo la fine del campionato, tra Galliani appunto e l’allenatore di Mugnano.

Calciomercato Fiorentina, c’è Colpani con Palladino

Sullo sfondo per Palladino restano anche le ipotesi Bologna, Lazio e Torino, mentre il Monza dopo aver bloccato Nesta valuta attentamente anche l’ipotesi Baroni che ha lasciato il Verona. Più staccate le piste Juric, Pirlo e Sousa per Galliani. Intanto Palladino, in caso di sbarco a Firenze, potrebbe indicare il pupillo Colpani nella lista degli acquisti, con il ‘Flaco’ che figura inoltre sul taccuino di Bologna, Juventus e soprattutto Lazio.