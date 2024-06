Lazio, rebus Tudor e spunta l’ipotesi clamorosa: il ritorno di Sarri

La Lazio vive un momento di grandissima incertezza per il futuro di Tudor e non solo: una suggestione porta addirittura al ritorno di Sarri

La situazione alla Lazio continua a essere incertissima. A Formello, come vi abbiamo raccontato, l’aria è effettivamente pesante per una visione sul futuro prossimo che non sembra totalmente allineata alle altre componenti della società, squadra e dirigenza. Il tecnico croato non si aspettava di vivere un clima del genere con lo spogliatoio e non solo, vorrebbe restare ma con le sue idee e il suo mercato, le sue scelte. Diversi giocatori, al momento, sono contro di lui e tutti nella Lazio stanno riflettendo sul futuro.

Per questo la possibilità di un divorzio anticipato non è totalmente da escludere, nonostante le forti smentite pubbliche del presidente Lotito. Che nel frattempo ha ‘sparato a zero’ anche su Kamada e Luis Alberto. In questo momento lo stesso Tudor vuole capire se la società sarà effettivamente disposta a seguirlo e accontentarlo, altrimenti ogni scenario è possibile. Di sicuro bisogna fare in fretta, perché il croato ha estimatori soprattutto all’estero ma non può aspettare troppo, così come la Lazio deve trovare in caso un sostituto all’altezza mentre Italiano e Palladino – due tecnici già sondati dal patron – sono fortemente in orbita Bologna e Fiorentina. C’è poi una suggestione che avrebbe del clamoroso, ovvera quella che (ri)porta a Maurizio Sarri.

Lazio, Sarri non escluderebbe il ritorno: la situazione

L’allenatore toscano si è dimesso a marzo per dare una scossa alla squadra, nel frattempo ha avuto qualche sondaggio, ad esempio da Leicester e non solo, ma è ancora fermo e i tifosi lo rivorrebbero. Il mister, si legge sul quotidiano, non chiuderebbe la porta a prescindere, non escluderebbe il ritorno ma con la condizione di rimettere in primis le mani sullo spogliatoio. Lo stesso da cui si è sentito “tradito”.

Ad ora si tratta di una suggestione romantica e nulla più, ma sarebbe il progetto di cui già in passato Sarri aveva parlato, il desiderio di aprire un nuovo corso fatto di giovani. Alla Lazio potrebbe farlo, il presidente non avrebbe grandi problemi a riprenderselo. Tornando a camminare dove ci si era interrotti bruscamente. Il rapporto tra allenatore e presidente era e rimane ottimo e di grande stima, il legame del mister con i colori biancocelesti è ancora fortissimo, tanto che si sarebbe visto a chiudere la carriera a Formello. Intanto Luis Alberto è vicino all’Al Duhail per 12 milioni totali, con i qatarioti che pagherebbero anche il 25% da corrispondere al Liverpool.