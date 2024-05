Inter rifiutata: la quinta punta che dice no ai nerazzurri

L’Inter completerà i vari reparti con alcuni puntelli, ma potrebbe non essere così facile soprattutto in attacco: “Non penso che accetti”

Il mercato dell’Inter è in stand-by per dare spazio in primis alle questioni societarie, con il passaggio di mano da Zhang e Oaktree che inevitabilmente richiede un dispendio di energie sotto tutti i punti di vista non indifferente. Il 4 giugno prossimo è prevista l’assemblea dei soci, da lì uscirà anche il nome del nuovo presidente che potrebbe essere il notaio Carlo Marchetti.

In ogni caso la continuità sportita è stata assicurata e questo al momento è l’aspetto principale per i tifosi, che dopo lo scudetto temevano di vedere la rosa completamente smantellata. Ma i rischi ci sono ancora, almeno in parte, visto quanto sta succedendo con Lautaro Martinez e il rinnovo. L’argentino chiede cifre importanti, la distanza con l’Inter ad ora pare alta e quindi niente affatto semplice da colmare. Marotta un paio di giorni fa ha risposto in modo abbastanza freddo, sottolineando come al momento ci sono altre priorità a livello aziendale rispetto al suo contratto. Ieri invece è andato in scena l’incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’argentino, da cui non sono usciti passi in avanti ed è rimasta la distanza economica.

Inter, Biasin: “Simeone piace, ma non credo accetti”

Ma intanto Marotta e Ausilio continuano a lavorare alla rosa del prossimo anno, anche se ad ora c’è sostanzialmente una pausa. Perché due colpi sono stati già messi a segno diversi mesi fa, Zielinski e Taremi, e per gli altri non c’è fretta. Parliamo di Bento e di un possibile esterno, ma niente di particolarmente urgente. Non lo è neanche la quinta punta, che a Inzaghi potrebbe anche far comodo nel corso della stagione visti i tanti impegni dalla Serie A alla Champions, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club. Se ci sarà un’occasione, si valuterà.

A Napoli c’è Giovanni Simeone, che ha trovato poco spazio, ancora meno da titolare. Per questo si sta parlando del suo futuro lontano dal Maradona, con la Lazio tra le società più accostate. Il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin a ‘Radio Sportiva’ ha parlato della possibilità che l’argentino arrivi all’Inter da quinta punta: “Giovanni Simeone è sempre piaciuto, nonostante questa non bella stagione. Ma io non credo voglia passare dall’essere il terzo attaccante del Napoli al quinto attaccante dell’Inter. Sicuramente sarebbe una bella opzione per l’Inter, ma non tanto per lui”.