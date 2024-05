Bento-Inter in stand by: spunta lo scambio con la Juve

Bento-Inter ancora in stand by, spunta lo scambio con la Juve. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa nerazzurra

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, è tutto fermo sul fronte Bento-Inter. L’affare, nei giorni del passaggio da Zhang ad Oaktree, è ancora in stand-by.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il club nerazzurro è sulle tracce di Bento ormai da un anno, ma non manca la concorrenza per il portiere brasiliano. Il talento dell’Athletico Paranaense, convocato dal Brasile per la Coppa America, ha estimatori anche in Premier League e piace all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Ad oggi, però, l’Inter non può affrontare una spesa di 16-18 milioni di euro per il portiere. L’Athletico, dal canto suo, vuole attendere la Coppa America e spera in un’asta internazionale. La situazione, ormai da diversi mesi, è quindi in stand-by.

Inter, tutto fermo su Bento: spunta una nuova pista di mercato

Al momento è tutto fermo sul fronte Bento. In caso di mancato arrivo del portiere, un nome da tenere d’occhio è quello di Mattia Perin.

Il vice di Szczesny alla Juve è apprezzato da Marotta e potrebbe diventare un’importante occasione di mercato dopo il colpo Di Gregorio da parte dei bianconeri. A quel punto la dirigenza dell’Inter potrebbe proporre il cartellino di Marko Arnautovic e provare ad intavolare uno scambio favorevole per entrambi i club. Staremo a vedere.