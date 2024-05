Faccia a faccia Inter-Lautaro: l’esito dell’incontro | CM.IT

Continua la telenovela sul futuro di Lautaro Martinez: le ultime sul rinnovo del capitano dell’Inter

Settimane decisive per il futuro all’Inter di Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto.

L’agente Alejandro Camaño è arrivato a Milano con un volo da Madrid nella giornata di mercoledì e oggi c’è stato un nuovo contatto con la dirigenza nerazzurra – nello specifico con il Ds Ausilio – per cercare di trovare un’intesa per il prolungamento del ‘Toro’ argentino. Le parti si sono incrociate lontano dalla sede dell’Inter e come raccolto da Calciomercato.it non ci sono stati sostanziali passi in avanti nella trattativa. Un primo summit quindi interlocutorio, dove permane ancora distanza tra l’offerta del sodalizio campione d’Italia e l’entourage di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Lautaro Martinez: previsto un nuovo summit

L’Inter mette sul piatto un ingaggio intorno ai 9 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare alla doppia cifra, mentre l’agente dell’attaccante (attualmente in scadenza nel giugno 2026) punta a uno stipendio da 12 milioni netti.

Tutti gli attori in causa della negoziazione si ritroveranno già nei prossimi giorni per un nuovo aggiornamento, con il duo Marotta-Ausilio al lavoro per strappare entro l’inizio del ritiro estivo ad Appiano Gentile il sì del capitano e MVP dell’ultimo campionato di Serie A. Lautaro Martinez nella stagione appena terminata ha siglato 27 reti in tutte le competizioni e in caso di clamorosa rottura con l’Inter potrebbe ingolosire le big d’Europa tra cui Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e Manchester United.