Alta tensione con Lautaro, Marotta gelido: “Ci sono altre priorità” | VIDEO CM.IT

A margine di un evento, l’Ad dell’Inter ha risposto anche sul nuovo Presidente dopo l’addio di Zhang e sul rinnovo di Simone Inzaghi

Dal nuovo Presidente dell’Inter a Oaktree, passando per i rinnovi di Lautaro e Simone Inzaghi. Questi i temi dell’intervista rilasciata da Marotta a margine del ‘Premio Rosa Camuna’ alla Regione.

“Io presidente? Questo ruolo compete ad altri, io sono nato dirigente”, ha risposto l’Ad nerazzurro che ieri ha incontrato per la seconda volta i manager della nuova proprietà: “Il fondo Oaktree vuole dare stabilità e continuità al percorso intrapreso negli ultimi anni”.

Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, Marotta ha professato di nuovo ottimismo su Lautaro, il ‘caso’ che sta agitando l’Inter ma non l’Ad interista, almeno a parole: “Non è una preoccupazione, ha grande senso di appartenenza verso questo club. Non c’è fretta, al momento ci sono altre priorità aziendali“.

Il prolungamento del capitano è fortemente in bilico, mentre non è per nulla in discussione quello di Inzaghi (fino a giugno 2027): “Ha dimostrato di essere un tecnico vincente e vogliamo rinnovare il suo contratto”.