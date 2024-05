Non solo Chiesa e Di Lorenzo: maxi scambio tra Juve e Napoli

Juventus e Napoli ripartiranno rispettivamente da Thiago Motta e Conte: affari incrociati sul mercato tra le due rivali del calcio italiano

Antonio Conte si avvicina a grandi passi alla panchina del Napoli, con l’ex Ct quindi pronto a tornare in sella dopo il divorzio con il Tottenham dello scorso anno.

De Laurentiis ha sciolto le riserve e nei prossimi giorni è attesa la firma dell’ex Juventus e Inter con il club partenopeo, reduce da una stagione disastrosa e fuori dalle coppe europee. Mercoledì il Napoli ha inoltre ufficializzato Manna, che ha lasciato la dirigenza dei bianconeri. E proprio dalla ‘Vecchia Signora’ ci sono diversi profili che stuzzicano il sodalizio azzurro per costruire il nuovo 3-5-2 di Conte, che in primis ha chiesto comunque di ritornare a lavorare con Lukaku dopo l’idillio vincente all’Inter.

Quanti affari tra Juventus e Napoli: anche Raspadori e Danilo sul tavolo delle trattative

L’idea di Conte – come scrive ‘Repubblica’ – è quella di comporre un reparto d’attacco con Lukaku al fianco di Chiesa, il cui futuro alla Juve rimane in bilico visto il contratto in scadenza nel 2025.

L’attaccante della Juventus sarebbe eventualmente il sostituto di Kvaratskhelia, finito prepotentemente nel mirino del Paris Saint-Germain per il dopo Mbappe. Giuntoli invece in casa Napoli guarda con attenzione a Di Lorenzo, in rotta con il club campano e che potrebbe cambiare maglia in estate. Inoltre il Dt bianconero non perderebbe di vista il pupillo Raspadori, che andrebbe a rimpiazzare proprio Chiesa nell’attacco del futuro tecnico Thiago Motta. Un maxi affare tra le due rivali del calcio italiano che potrebbe coinvolgere infine anche capitan Danilo, che non sarebbe certo della permanenza sotto la Mole e che avrebbe la stima di Conte.