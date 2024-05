Thiago Motta boccia l’affare, ma Giuntoli lo fa lo stesso: ‘scontro’ alla Juve

Giuntoli al lavoro sul mercato per costruire una Juventus vincente in attesa dell’ufficialità in panchina di Thiago Motta

Manca solo l’ufficialità alla Juventus per l’arrivo in panchina di Thiago Motta, da tempi non sospetti la priorità in panchina di Giuntoli per voltare pagina per il dopo Allegri.

L’ex tecnico del Bologna sarà ufficializzato a breve, ma intanto Giuntoli continua a tessere la tela per la Juve della prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra all’altezza per tornare a lottare per lo scudetto ed essere competitivi anche in Champions League. Il capo dell’area tecnica bianconera ha praticamente chiuso per Di Gregorio tra i pali e spinge per i due gioielli del Bologna Calafiori e Zirkzee. In attesa degli incontri decisivi per i rinnovi di due uomini chiave della rosa della ‘Vecchia Signora’ come Rabiot e Chiesa.

Calciomercato Juventus, pericolo dalla Premier: Bremer resta in bilico

Un altro tassello fondamentale è sicuramente Gleison Bremer, tra i migliori nell’ultimo campionato e che alla fine dello scorso anno ha rinnovato il contratto fino al 2028 a 5 milioni di ingaggio più bonus.

Il brasiliano è stato indicato dal futuro tecnico Thiago Motta tra gli incedibili della nuova Juve, ma resta allo stesso tempo un profilo molto appetito all’estero e in particolare in Premier League. Bremer ha inoltre nel nuovo contratto una clausola attivabile nel 2025 tra i 60 e i 70 milioni di euro, con una percentuale che andrebbe in favore del Torino. L’ex centrale granata resta nel mirino tra le altre del Manchester United, che già questa estate potrebbe presentare alla Juventus un’offerta irrinunciabile vicina alla clausola rescissoria scrive il ‘Corriere di Torino’.

Proposta che sarebbe difficile rifiutare per Giuntoli, che oltre quindi a Calafiori dovrebbe reperire sul mercato un altro difensore per Thiago Motta. Nel mirino del Dt della ‘Vecchia Signora’ restano in questo caso Buongiorno, Lacroix e Pavlovic, con la possibile permanenza sotto la Mole del baby Huijsen.