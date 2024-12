Tre colpi e due nomi pesanti in bilico: la nuova rivoluzione di Ranieri alla Roma

Nello spogliatoio giallorosso, come raccontato da Calciomercato.it, sono cambiate subito alcune gerarchie. Il focus

Ranieri ha cambiato tutto. E in poco tempo. La mentalità, l’approccio e la vocazione, sempre più offensiva. A trarne particolare beneficio sono stati Hummels, Paredes e Kone: il centrale tedesco è diventato leader in campo e nello spogliatoio dove, come raccontato da Calciomercato.it, sono cambiate subito alcune gerarchie.

Il tecnico della Roma ha rilanciato anche El Shaarawy, tra i migliori in campo in queste ultime uscite e tornato ad essere uno degli indispensabili: quella del ‘Faraone’ è la miglior partenza dal 2018. In attesa di Pellegrini, che Ranieri ha sempre sostenuto anche pubblicamente, l’allenatore della Roma si coccola ovviamente anche il giovane Pisilli.

Il classe 2004 è stato decisivo contro il Lecce, e adesso i tifosi aspettano novità dalla trattativa per il suo rinnovo. I colloqui proseguono in un clima di fiducia, c’è la volontà da entrambe le parti di prolungare il contratto, ma vanno sistemati ancora alcuni aspetti.

La Roma vuole blindare Pisilli: il centrocampista nel futuro dei giallorossi

Il club dei Friedkin intende puntare su Pisilli anche per il futuro, ecco spiegata la voglia di chiudere la questione prolungamento. Il centrocampista 20enne ha dimostrato di essere all’altezza della Roma, nella quale è cresciuto facendo tutta la trafila delle giovanili, fino appunto all’approdo in prima squadra.