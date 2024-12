Milan, una separazione già annunciata: arriva il nuovo DS | CM.IT

Calciomercato.it ha raccolto conferme circa l’addio del dirigente al club di Cardinale. Presto verrà nominato il nuovo Direttore sportivo

Cambio al Milan. Da questa estate la posizione del dirigente si era già indebolita fortemente. Se ne sono accorti proprio tutti come ormai da tempo non facesse più apparizioni pubbliche al fianco degli altri esponenti del management.

È finita così l’avventura in rossonero di Antonio D’Ottavio. Calciomercato.it ha raccolto conferme circa la separazione tra lui e il club di Gerry Cardinale. Si tratta di una scelta condivisa, in primis del Milan che presto nominerà il nuovo Direttore sportivo. Lo scorso anno era sempre in tribuna insieme a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. C’era anche alla presentazione della squadra al raduno di luglio di due estati fa, sempre in prima linea.

Separazione da D’Ottavio: avanza il nuovo Milan di Ibra, Moncada e Furlani

Da questa stagione, invece, nulla di tutto questo. Con Zlatan Ibrahimovic è cambiata la posizione del Direttore sportivo rossonero, sempre più ai margini del progetto.

Con l’arrivo, poi, di Jovan Kirovski, scelto personalmente proprio dallo svedese, la figura di D’Ottavio è stata ancora più marginale. L’americano è stato chiamato soprattutto per dar supporto alla dirigenza nella costruzione del Milan Futuro. Oggi è, dunque, giunta la notizia della separazione tra il Ds e il ‘Diavolo’. L’avventura si conclude così dopo circa sette anni. Una carriera al Diavolo davvero lunga per l’ex osservatore dell’Inter, che ha ricoperto in passato la carica di Chief Scout, prima di venire nominato Direttore Sportivo. Una figura, indispensabile all’interno di un organizza, resasi libera in casa Milan dopo l’esonero di Frederic Massara, allontanato due primavere fa da Gerry Cardinale, insieme a Paolo Maldini. Ora, dunque, è arrivato il momento di voltare nuovamente pagina.