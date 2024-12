Falso ideologico nel referto, arbitro denunciato: scoppia la bufera

Una storica prima volta con un arbitro denunciato di fronte alla giurisdizione penale: ecco di che cosa è accusato il direttore di gara

Le polemiche arbitrali, nel mondo del calcio, tengono banco da sempre. E non è bastato, ai livelli più alti, introdurre supporti come il Var o la Goal Line Technology per ridurle più di tanto. Figurarsi lì dove, nelle categorie inferiori, questi elementi non trovano cittadinanza. I pesanti strascichi di una partita, il cui esito è stato a dir poco discusso, ha portato una società calcistica a un gesto davvero molto forte, con la denuncia dell’arbitro alle autorità penali.

Torniamo indietro di qualche mese, per la precisione a giugno, ai playoff per la promozione in Segunda Division, in Spagna. Ultimo posto disponibile messo in palio nel doppio confronto tra il Gimnastic Tarragona e il Malaga. All’andata, in Andalusia, il Malaga si impone per 2-1. Stesso risultato al ritorno, con la gara che dunque si allunga ai tempi supplementari, ma gli ospiti, proprio al 120′, trovano il gol del 2-2 che gli vale il salto di categoria.

Arbitro della sfida era Eder Mallo Fernandez, duramente contestato per la sua direzione di gara per diversi episodi controversi, tra cui l’espulsione, al 63′, del terzino del Gimnastic Nacho Gonzalez. Dopo la partita, nel suo referto – in Spagna sono pubblici e reperibili sul sito ufficiale della federazione già pochi minuti dopo la gara – aveva scritto di temere per la propria incolumità una volta rientrato negli spogliatoi.

Il tutto, ha scatenato la reazione della dirigenza del club di casa. Che in questi mesi ha assoldato una agenzia investigativa, la ‘Metodo 3’. Il Mundo Deportivo ha avuto accesso agli atti dell’indagine e riferisce come le intercettazioni su Mallo Fernandez, che non sapeva di essere registrato, chiariscano che l’arbitro in realtà non temeva per la propria salute fisica. Da qui l’accusa formale, da parte del Gimnastic e presentata di fronte alla giustizia ordinaria, di falso documentale per il fischietto. Altre accuse portate avanti dal club di Tarragona, che ritiene di essere stato deliberatamente sfavorito nello spareggio promozione, riguardano la promozione di Mallo Fernandez al livello successivo della classe arbitrale, che sarebbe stata pattuita insieme a quella del Malaga.